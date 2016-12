Innsbruck – Trotz sehr guter Quoten bei der Mülltrennung im Vergleich zu anderen Ländern finden sich im Tiroler Restmüll noch immer sehr viele Speisereste. Rund ein Fünftel des Restmülls ist demnach Bioabfall. Eine Machbarkeitsstudie der Abfallwirtschaft Tirol Mitte und des Instituts für Infrastruktur der Uni Innsbruck soll nun zeigen, ob und wie dieser Restmüll in den Faultürmen von Kläranlagen genutzt werden kann. „Wir haben das ambitionierte Ziel, bis zum Jahr 2050 energieunabhängig zu werden und ohne fossile Energie auszukommen“, erklärte LHStv. Josef Geisler, der im Bioabfall einen möglichen weiteren Baustein zur Erreichung der Energieziele sieht. Das Land unterstützt die Studie mit rund 95.000 Euro. Die Ergebnisse werden für den Herbst 2017 erwartet.

Alfred Egger, Geschäftsführer der Abfallwirtschaft Tirol Mitte, erkennt im Restmüll ein zusätzliches Geschäftsfeld für Kläranlagenbetreiber: „Zum Teil weisen die Abwasserreinigungsanlagen in Tirol beachtliche Kapazitäten in den Faultürmen auf. Wenn es gelingt, den Anteil organischer Abfälle im Restmüll so aufzubereiten, dass er in den Faultürmen zu Biogas vergoren werden kann, könnten wir unsere Energiebilanz weiter verbessern.“ Im Zuge der Studie soll ein Verfahrens­konzept für die Aufbereitung des biogenen Restmüllanteils entwickelt werden. Außerdem gelte es, die gewinnbare Biogasmenge und damit das Energiepotenzial zu ermitteln, hieß es in einer Landesaussendung. Zum Schluss folge dann die Bewertung der technischen und wirtschaftlichen Machbarkeit. (TT)