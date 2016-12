Von Michael Domanig

Absam – „Achtung Partisanengebiet!“: Unter diesem Motto widmet sich das Gemeindemuseum Absam am 6. Jänner um 20 Uhr sowie am 7. und 8. Jänner jeweils um 16 Uhr einer in Nordtirol bislang weitgehend unbekannten Geschichte – jener der Wehrmachtsdeserteure in Südtirol.

Speziell das Passeiertal sei 1943 bis 1945 „Zentrum des antinazistischen Widerstands in Südtirol“ gewesen, erklärt Museumsleiter Matthias Breit. Rund 60 Deserteure seien namentlich bekannt – übrigens „bunt gemischt“ aus Familien von Optanten und „Dableibern“.

Breit sieht eine Reihe von Anknüpfungspunkten zur Geschichte der Wehrmachtsdeserteure im Vomper Loch, mit deren Aufarbeitung sich das Gemeindemuseum seit Längerem intensiv beschäftigt. Im abgelegenen, unwegsamen Seitental des Inntals hatten sich bis zu 30 Personen vor dem Zugriff der NS-Behörden versteckt. „Ebenso wie im Passeier konnten die Deserteure von den deutschen Behörden und lokalen NS-Anhängern nicht ausfindig gemacht werden“, führt Breit aus. Auch bei der Art der Unterkünfte oder der Tarnung – bis hin zu Deserteuren, die sich in Frauenkleidern auf Höfe schlichen – gebe es viele Parallelen.

Dies gelte auch für die Angehörigen der Deserteure, die besonderen Repressalien ausgesetzt waren: „Im Polizei-Durchgangslager Bozen wurden teilweise ganze Familien in Sippenhaft genommen, um die Söhne dazu zu zwingen, dass sie sich stellen“, so Breit.

Im gesellschaftlichen und politischen Umgang mit den Deserteuren nach dem Krieg sieht er ebenfalls Übereinstimmungen zwischen Nord und Süd: In Südtirol sei 1945 eine Namensliste mit über 300 NS-Gegnern veröffentlicht worden, „die den Alliierten zeigen sollte, dass es dort – trotz Option – NS-Gegner gegeben hatte“. Auch in Nordtirol seien die Deserteure unmittelbar nach Kriegsende als Beispiel des österreichischen Widerstandes hervorgehoben worden – nur wenig später galten die Männer aus dem Vomper Loch plötzlich als „Drückeberger“ und „Verräter“.

Bei den Abenden in Absam werden mehrere Berichte von Südtiroler Deserteuren und ihren Familien vorgestellt. Sie stammen aus dem bereits 1993 erschienenen, in Nordtirol aber kaum wahrgenommenen Band „Verfolgt, verfemt, vergessen“ von Leopold Steurer, Martha Verdorfer und Walter Pichler.

Von besonderem Interesse ist dabei ein Bericht von David Dissertori, einem Deserteur aus Tramin, der auf seiner Flucht von der Ostfront in der Südtiroler Siedlung in Hall Unterstützung erhielt: Im Herbst 1944 war ihm in Ungarn gemeinsam mit dem Deserteur Karl Gufler aus dem Passeier die Flucht aus einer Strafkompanie gelungen. Auf verschlungenen Wegen schlugen sich die beiden in Uniform bis Schwaz durch. Dort wäre ihre Identität fast aufgeflogen, sie mussten zu Fuß durch die Wälder Richtung Hall weiterflüchten. Dabei entgingen sie nur mit viel Glück einer Gruppe von Soldaten, die aus Richtung Hall kam: „In einem Abstand von zwanzig bis dreißig Metern voneinander bildeten sie eine lange Kette und durchkämmten so das ganze Tal, um uns abzufangen“, erinnerte sich Dissertori.

In Hall wurden die Deserteure in der Südtiroler Siedlung – „dort kannte Karl einige Mädchen“, so Dissertori – „freundlich empfangen und bewirtet“. Am nächsten Tag setzten sie ihren Weg über Zirl und Inzing bis Haiming und später weiter über das Ötztal fort. Im Dezember 1944 trafen sie in St. Martin in Passeier ein – und erwarteten dort in wechselnden Verstecken sehnsüchtig das Kriegsende.