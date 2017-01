Von Michael Mader

Kufstein – Erst vor zwei Wochen ließ der Kufsteiner Rechtsanwalt Richard Salzburger seinem Ärger freien Lauf, als er eine abgesperrte Wiese auf dem Weg zur Duxer Alm kritisierte. Der Kufsteiner Unternehmer Richard Labek hatte das Grundstück im Sommer für seine Schafe abgesperrt und ins Treffen geführt, dass der reguläre Weg für die Wanderer gar nicht über seine Wiese führe.

Jetzt beklagt sich ein anony­mer Schreiber bei der Tiroler Tageszeitung über die so genannte „Listwiese“. Dieser steile Hang unterhalb des List-Denkmals wird im Winter gerne von Kindern zum Rodeln benutzt. Das Grundstück unterhalb der Straße gehört wieder einem Kufsteiner Unternehmer – und der hat seine Wiese mit Sträuchern eingefriedet. Sehr zum Unmut etlicher Bürger. „Langsam verliere ich die Geduld wegen dieser Sache. Ich bin fünfmal angesprochen worden und auch an die Stadt sind 20 Schreiben gegangen“, sagt Unterberger, der feststellt, dass er das Recht hätte, das ganze Grundstück „zuzumachen“. Er hätte aber extra eine ca. 30 Meter breite Lücke gelassen, damit hier im Winter weiter gerodelt werden kann. Unterberger: „Ich verlange natürlich auch kein Geld von der Stadt dafür, so wie es meiner Meinung nach aber jeder Grundbesitzer macht, der eine Skiwiese zur Verfügung stellt.“ Er hätte sogar Rücksicht auf die Rodler genommen und die neuen Obstbäume extra nicht in die Bahn gepflanzt.

Im Sommer wird die Lücke dann durch einen Zaun geschlossen und das hat laut Unterberger auch einen guten Grund: „Dort oben gehen Hunderte von Hundebesitzern vorbei und werfen die Stöcke für die Hunde in die Wiese. Etliche davon bleiben liegen und machen beim Mähen die Maschine kaputt.“

Sollte es aber weiterhin Aufregung wegen seines Grundstücks geben, überlegt sich Unterberger, seine Wiese gänzlich einzufrieden. „Lange lasse ich mir das nicht mehr gefallen“, ist der Unternehmer verärgert.