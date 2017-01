Landeck – Vor wenigen Jahren noch ein zartes Pflänzchen – heute eine starke Säule mit Luft nach oben: Beim Biker-Boom im Tourismusbezirk Landeck ist das Ende der Fahnenstange nicht in Sicht, wie Funktionäre der Freizeitwirtschaft bestätigen. Im Obergricht etwa ist der Biker-Nächtigungsanteil im Sommer auf mehr als 30 Prozent geklettert. Einige Quartiere leben gar bis zu 80 Prozent von den sportlichen und kulturinteressierten Gästen, die Entschleunigung suchen.

Mehr als sieben Mio. Euro flossen und fließen in den 31 Kilometer langen Ausbau des Via-Claudia-Radweges von Prutz bis zum Reschen. „Womit die Region ein sehr attraktives Alleinstellungsmerkmal hat“, hob TVB-Obmann Armin Falkner am Sonntag hervor. An der Zählstelle Prutz wurden 2016 knapp 100.000 Biker registriert. Spitzentag war der 19. Juli mit 1001 Radfahrern.

Allein die Schlussetappe von Altfinstermünz nach Nauders verschlingt drei Mio. Euro, wobei das Land 2,1 Mio. Euro zuschießt. Touristiker im Paznaun machen mit dem Radweg durch das Tal ebenso Nägel mit Köpfen wie ihre Kollegen im Stanzertal.

Bei der Fahrt durch den Talkessel Landeck-Zams fällt es den Radwanderern derzeit schwer, Komplimente zu verteilen. „Die Reaktionen fallen alles andere als erfreulich aus“, weiß Falkner. Aus den Reihen seiner Kollegen fiel bereits das Stichwort vom „gordischen Radwegknoten“ in Landeck, der rasch gelöst werden müsse.

Der längst geplante Talkessel-Radweg erstreckt sich über 11,4 Kilometer, wobei der Löwenanteil auf das Gemeindegebiet von Landeck entfällt. Die geschätzten Kosten von mehr als zehn Mio. Euro sollen aus Fördermitteln des Landes – die Rede ist von 60 Prozent – sowie mit Beiträgen der Anrainergemeinden und des TVB Tirol-West bestritten werden. Letzterer drängt seit Jahren auf rasche Realisierung, wie Obmann Konrad Geiger mehrfach betonte.

Für die Stadtgemeinde stellte Bürgermeister Wolfgang Jörg am Sonntag klar: „Wir streben ein städtebaulich verträgliches Radwegenetz an – wobei auch die finanziellen Rahmenbedingungen passen müssen.“ Die Finanzierung des Stadtanteiles (mehr als eine Mio. Euro) ist laut Jörg derzeit nicht unter Dach und Fach. Im Budget 2017 habe man das Projekt wegen offener Detailfragen auch noch nicht berücksichtigen können. „Jedenfalls möchte ich mich beim Tourismusverband Tirol-West für die bisherigen Vorleistungen bedanken“, hob der Bürgermeister hervor.

Der Obmann des Planungsausschusses, VBM Thomas Hittler, verriet Details zum weiteren Fahrplan: „Das Förderansuchen an das Land soll in der ersten Jahreshälfte 2017 gestellt werden. Der Kostenschlüssel zwischen Stadt Landeck und TVB soll im Verhältnis 60:40 fixiert werden.“ Zudem seien weitere Ver­hand­lungen mit den Anrainergemeinden Stanz, Grins, Tobadill und Zams nötig. Gemeinsam erklärten Jörg und Hittler: „Fest steht, dass die Stadt und der TVB bei diesem Großprojekt an einem Strang ziehen.“

Den Bau von „nicht umstrittenen Streckenabschnitten“ hält der Ausschussobmann im Jahr 2018 für möglich, „optimale Rahmenbedingungen“ vorausgesetzt. Hingegen nicht vorstellen kann er sich, „dass der aktuelle Radwegplan, den der TVB vorgelegt hat, 1:1 umgesetzt wird“.

Zum Terminplan 2017 aus Sicht des TVB nicht befragt werden konnte Obmann Konrad Geiger. Aus Touristiker-Kreisen war dennoch zu erfahren, dass für 19. Jänner „eine möglicherweise entscheidende“ Sitzung des Aufsichtsrates fixiert ist. (hwe)