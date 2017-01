Innsbruck – Das Jahr 2017 beginnt in Österreich mit mehreren Babys, die kurz nach Mitternacht das Licht der Welt erblickten. Als vermutlich erste wurde die kleine Lea Natascha in Waidhofen an der Ybbs geboren. Sie erblickte um 0.01 Uhr das Licht der Welt. Das Mädchen ist nach Angaben aus dem Krankenhaus 51 Zentimeter groß und wiegt 3.470 Gramm. Es ist das erste Kind seiner Eltern. Es habe sich um eine Spontangeburt gehandelt. Alles sei „bestens“, hieß es weiter.

Nur eine Minute später konnte die Mama von Hannah ihre kleine Tochter in Feldkirch in den Arm nehmen. Es handelt sich um das erste Kind der Eltern, bei der Spontangeburt verlief alles gut.

Platz drei müssen sich wohl das Tiroler Neujahrsbaby und das Oberösterreichische Neujahrsbaby teilen, die beide um 0.04 Uhr das Licht der Welt erblickten. Helena Elisabeth kam in der Frauenklinik Innsbruck zur Welt. Das Mädchen ist 47 Zentimeter groß und wiegt 3.085 Gramm.

Es habe sich um eine Wassergeburt gehandelt. Mutter und Kind gehe es „prächtig“.

Genau zeitgleich wurde in Ried Ivan geboren. Er ist 54 Zentimeter groß und bringt nach Angaben der Hebamme Caroline Penetsdorfer 4.120 Gramm auf die Waage.

Auch hier handelte es sich um eine Spontangeburt. Mutter und Kind gehe es „hervorragend“.

Etwas Abstand hatte der kleine Jan, der um 0.12 Uhr in der Steiermark auf die Welt kam. Die Spontangeburt passierte um 0.12 Uhr im Landeskrankenhaus Judenburg, der 50 Zentimeter große Bub brachte 3300 Gramm auf die Waage. Mutter und Kind geht es gut.

In Wien ließ sich die kleine Amelie etwas mehr Zeit: Sie kuschelte ab 2.38 Uhr in den Armen ihrer Eltern. Das Mädchen kam mit 51 Zentimetern und 3470 Gramm in der Privatklinik Döbling auf die Welt. (TT.com/APA)