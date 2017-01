Von Walter Zwicknagl

Jenbach – „Wenn jetzt der Betrieb im Veranstaltungszentrum läuft, bin ich eine große Sorge los“, atmet Bürgermeister Dietmar Wallner auf. In den vergangenen Monaten gab es umfangreiche Umbauarbeiten, denn in Zukunft muss das Haus, das zu Silvester 1980 eröffnet wurde, barrierefrei sein. Auf den Lift heißt es noch bis Februar warten, im März ist dann eine kleine Eröffnungfestivität angesagt.

Schon in den vergangenen Wochen lief die Bewirtung bei der einen oder anderen Veranstaltung. „Wir hatten unsere liebe Mühe, einen Pächter zu finden, der unseren Kriterien entsprach. Eineinhalb Jahre haben wir im österreichischen und süddeutschen Raum sowie in Ungarn in der Fachpresse und in diversen Medien gesucht, die Resonanz war aber dürftig. Gefunden haben wir einen Pächter schließlich im Jenbacher Stefan Wörgötter, der bei der Ausgestaltung des Lokals selbst tief in die Tasche greift“, erzählt der Gemeindechef. In den nächsten Tagen wird die Aufschrift „Kasbachstub’n“ der Aufschrift „Angelshare“ weichen. Beim Feuerwehrball am 7. Jänner, einen Tag darauf bei Tanzmusik auf Bestellung und am 12. Jänner beim Neujahrsempfang der Marktgemeinde Jenbach wird das Team um Wörgötter voll auf dem Posten sein. „Für mich ist das eine echte Herausforderung“, schmunzelt der Junggastronom, der mit Klaus Schwaiger beim Aufbau des Whiskymuseums an vorderster Front stand. Und dieses Whiskymuseum an der Achenseestraße wird bald einen Platz in den neu gestalteten Räumlichkeiten des Veranstaltungszentrums haben. Dabei werden 1700 Whiskyflaschen übersiedelt. „Aus meiner Sicht ist das ein gastronomisches Alleinstellungsmerkmal“, betont Stefan Wörgötter, der mit viel Elan an die Sache herangeht. Schon bei der Gestaltung der Speisekarte macht er es sich nicht leicht. In Mike Stromberger, der bisher in Brixlegg arbeitete, hat er den geeigneten Küchenchef. Rund 80 Sitzplätze können angeboten werden.

Ein eigenes Büro im Haus hat nun Veranstaltungsberater Martin Marksteiner. Alles in allem investierte die Marktgemeinde nun 560.000 Euro. In Kürze werden 700 zufällig ausgewählte Jenbacher von der Fachhochschule Kufstein unter Professor Uwe Heil per Fragebogen zu ihren Erwartungen über das VZ befragt. Das Haus ist auch Heimstätte der Bundesmusikkapelle und der Kegelvereine KSK Jenbach und KC Rofan. „Heuer werden wir noch in die Saaltechnik investieren. Und da vor allem in die Beleuchtung“, betont BM Wallner, der sich eine vermehrte Nutzung der Lokalitäten wünscht.