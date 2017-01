St. Ulrich a. P. – Über die Zukunft der Freiwilligen Feuerwehr in St. Ulrich brauche man sich auch in den kommenden Jahren keine Sorgen zu machen, erklärt Kommandant Martin Mitterer, denn der Nachwuchs ist gesichert. Eine Gruppe von drei Jugendbetreuern (Jugendbetreuer Martin Wörter und seine Gehilfen Harald Langreiter und Martin Koblinger), zwei Mädchen und 14 Burschen im Alter von elf bis 14 Jahren wurden kürzlich mit der neuen Bekleidung nach der Richtlinie des Landesverbandes Tirol ausgestattet.

„Die Motivation, Hilfsbereitschaft und Kameradschaft innerhalb der jetzigen Generation ist beispielhaft und passt so gar nicht in das Bild, das heute über die Smartphone-Jugend so geläufig herrscht. Die Einschätzung nach ca. 20 Jahren in der Ausbildung von Jugendlichen ist durchwegs positiv und braucht keine Sorgen über die Zukunft der Freiwilligkeit aufkommen lassen“, sagt Kommandant Mitterer überzeugt. (TT)