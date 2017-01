Innsbruck – In Teilen von Innsbruck und dem östlichen Mittelgebirge kam es am Montag zu einem kurzzeitigen Stromausfall. Grund war eine technische Störung, die im Umspannwerk Pastor in Wilten zu einer automatischen Sicherheitsabschaltung führte, teilten die Innsbrucker Kommunalbetriebe (IKB) in einer Aussendung mit. Um 10.26 Uhr hatten Bewohner in Teilen von Innsbruck (Hötting, Allerheiligen, Kranebitten, teilweise Höttinger Au), Igls, Lans und Patsch keinen Strom. Betroffen waren laut IKB rund 16.400 Haushalte.

Die IKB startete umgehend damit, die Stromversorgung wieder herzustellen. Ab 10.36 Uhr konnten die Innsbrucker Haushalte und im Anschluss die Haushalte in Igls, Patsch und Lans wieder mit Strom versorgt werden. (TT.com)