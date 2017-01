Reutte – Der Unterricht am BG/BRG Reutte kombiniert Allgemeinbildung mit den Anforderungen der modernen Arbeitswelt. Davon können sich Besucher des Informationstags am Samstag, den 21. Jänner, überzeugen. Über das vielfältige Bildungsangebot informieren die Pädagogen an speziell eingerichteten Informationsständen. Etwa über den österreichweit einzigartigen technischen Zweig, den gymnasialen Zweig mit Französisch ab der 3. Klasse und das Realgymnasium, das den Schwerpunkt auf die naturwissenschaftlichen Fächer legt. Für eine individuelle Beratung stehen die Direktorin und die Bildungsberaterinnen zur Verfügung.

Darüber hinaus sind Eltern, Volksschüler und Mittelschüler eingeladen, einen Vormittag lang den Schulalltag am Gymnasium hautnah mitzuerleben. Offene Klassentüren gewähren Einblick in den Unterricht. Besucher können sich davon überzeugen, dass am BG/BRG Reutte auf Methodenvielfal­t und individuelles Lernen gesetzt wird. In der Auseinandersetzung mit verschiedenen Unterrichtsthemen werden neben fachlichen Kompetenzen auch Schlüsselqualifikationen, wie z. B. Kommunikation und Teamfähigkeit, vermehrt trainiert. Dass die Ausbildung am technischen Zweig praxisnah ist, zeigen Schülerinnen und Schüler in Praktikum und Werkstätte. Aber auch Informatik (ab der 1. Klasse), Fremdsprachen- oder Sportschwerpunkte werden am Samstag, 21. Jänner, von 9 bis 11.30 Uhr gezeigt. (hm)