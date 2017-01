Von Catharina Oblasser

Nußdorf-Debant – Ulrich Mattersbergers Leidenschaft ist zugleich Hilfe für jene, die nicht so viel haben: Der passionierte Ergometer-Fahrer strampelt sich seit 20 Jahren für die Aktion „Licht ins Dunkel“ ab. Dabei radelt er kurz vor Weihnachten stets eine Etappe einer bekannten Rad­rundfahrt. Zu Weihnachten 2016 war es etwa eine Etappe der Tour de France mit 210 Kilometern und 1800 Höhenmetern. Das lässt sich auf dem Ergometer simulieren. Nach 6 Stunden und 43 Minuten war Mattersberger am Ziel angelangt. Die Anrufer am Spendentelefon konnten Mattersberger pro symbolischem Kilometer mit einem Geldbetrag unterstützen, der der Aktion „Licht ins Dunkel“ zugute kam. Auch mit 62 Jahren denkt der Osttiroler noch nicht ans Aufhören. „Ich bin gesund, ich will weitermachen, auch nächstes Jahr wieder“, sagt er.

Begonnen hat alles mit der Katastrophe beim „Air + Style“ 1999, als bei einer Massenpanik sechs Menschen starben und viele verletzt wurden. „Ich wollte für die Opfer Spenden sammeln und kam auf die Idee, für sie zu radeln“, erinnert sich der einstige Telekom-Mitarbeiter. Für viele Organisationen ist er seither in die Pedale getreten, unter anderem für die Lebenshilfe und die Kinderkrebshilfe.

Sport hat Mattersberger schon in jungen Jahren begeistert. Er spielte Fußball, ging langlaufen, stieg dann aufs Rennrad und Mountainbike um und landete schließlich beim Ergometer. 1983 lief er seinen ersten Marathon, 1990 war er einer der Sieger beim Dolomitenmann und 2004 stellte er einen Weltrekord auf seinem Ergometer auf: In 24 Stunden schaffte Mattersberger 1017 Kilometer. Dieser Rekord ist bis heute gültig.

Was ihn so fit hält, ist tägliches Training, und das sechs Stunden pro Tag, sieben Tage die Woche. „Zuerst radle ich ein paar Stunden auf dem Ergometer, dann mache ich Nordic Walking und gehe zusätzlich ins Fitnesscenter“, zählt der Marathon-Mann auf, für den der Wecker täglich schon um 4.30 Uhr klingelt. Außerdem ernährt er sich seit 40 Jahren vegetarisch und achtet darauf, sich zu regenerieren, zum Beispiel in der Sauna. So hält der 1,72 m große Sportler sein ideales Gewicht von 55 Kilogramm. Ein kleines Bier hin und wieder ist auch drin. „Aber eben nur eines, nicht mehr“, schmunzelt der Osttiroler. Für 2017 hat er einen seltenen Vorsatz gefasst: „Ich möchte in Zukunft hin und wieder einen Pausentag ohne Training einlegen.“