Kufstein, Salzburg – In der jüngsten gemeinsamen Sitzung des Diözesankirchenrates und des Konsistoriums in Salzburg genehmigten die beiden Leitungsgremien der Erzdiözese einstimmig das Budget für das Jahr 2017. Der Haushaltsvoranschlag weist bei einem Volumen von 50,938 Millionen Euro und Ausgaben von 50,933 Millionen ein ausgeglichenes Ergebnis auf.

88 Prozent der Einnahmen (44,6 Millionen Euro) kommen von den 300.000 katholischen Kirchenbeitragszahlern, die damit zum großen Teil die Seelsorge und Erhaltung der kirchlichen Gebäude in den 210 Pfarrgemeinden der Erzdiözese sichern, wie mitgeteilt wird.

Eckpfeiler des Gesamtbudgets sind Personal-, Sach- und Baukosten. Die Personalkosten betragen 29 Millionen Euro und machen damit 56 Prozent des Haushalts aus. Von diesem Betrag werden rund 750 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, davon sind 240 Priester und 120 hauptamtliche Laien in der Seelsorge, bezahlt. „Der leicht ansteigende Kirchenbeitrag ist weiterhin Grundpfeiler für das Budget“, sagte Finanzkammerdirektor Josef Lidicky.

Rund 700 Kirchen und kirchliche Gebäude gibt es in der Erzdiözese. Der Bau- und Sanierungsaufwand dafür wird im kommenden Jahr wieder rund 5,5 Millionen Euro betragen. „Von den 207 Bauansuchen aus Pfarren und diözesanen Einrichtungen kann etwa die Hälfte mit Zuschüssen unterstützt werden“, erklärte Finanzkammerdirektor Josef Lidicky.

Neben zahlreichen Bauvorhaben in Salzburg sind im Tiroler Anteil der Erzdiözese Salzburg – in den Bezirken Kitzbühel, Kufstein und Schwaz – im Jahr 2017 auch Finanzmittel für folgende Kirchenrenovierungen vorgesehen: Brandberg und Zell am Ziller.

Saniert bzw. renoviert werden in Tirol die Pfarrhöfe bzw. Pfarrheime in Auffach (hier handelt es sich um einen Neubau) sowie in Brandberg, Brixlegg, Fieberbrunn, Oberau und Oberndorf.

„Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind unser größtes Potenzial“, sagte Erzbischof Franz Lackner in der Sitzung, in der sich auch der Diözesankirchenrat neu konstituierte. Im begonnenen Zukunftsprozess der Erz­diözese sei auch die Sorge um die Jugend ein Hauptanliegen. Eigene Arbeitsgruppen überlegten derzeit Strategien für die Zukunft, teilt der Pressedienst der Erzdiözese Salzburg mit. (TT, wo)