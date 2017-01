Von Helmut Wenzel

Landeck – Es ist das wichtigste Zugpferd der Handelsstadt Landeck – das Einkaufs- und Kommunikationserlebnis jeden Freitag beim Frischemarkt in der Malser Straße. Bis zu 6000 Besucher frequentieren das Stadtzentrum. Nach dem Motto „Stillstand ist Rückschritt“ will der Frischemarktverein mit Obmann Thomas Weiskopf neue Schritte im neuen Jahr setzen. Etwa mit Naturprodukten wie Olivenöl. „Wir streben die Partnerschaft mit einem Tiroler Produzenten an.“ Das kaltgepresste Öl kommt freilich aus Griechenland. „Es wird aber von einem Tiroler Team auf einer Plantage vor Ort geerntet und innerhalb von 24 Stunden in einer kleinen Olivenmühle verarbeitet“, verrät der Obmann.

Ins Auge gefasst hat der Verein weitere handwerkliche Produkte, etwa Schnitzereien. Auch Edelsteine haben ihren Platz auf dem Markt. „Menschen wollen Herzen weiterschenken. Diese Steine sind Ausdruck einer Liebesbezeugung“, erläutert der Obmann, der mit seinem Marktler-­Team auf Exkursionen im Dreiländereck unterwegs ist, „um Ideen zu prüfen, die wir in Landeck umsetzen könnten.“ So habe man im Val Müstair ein Wirtshaus ohne Speisekarte und ohne Computer entdeckt, die Rechnung für die Gäste wird noch mit der Hand geschrieben. „Die Botschaft in diesem Haus ist entschleunigtes, einfaches und nachhaltiges Leben. Ich bin überzeugt, dass wir davon einiges lernen können“, resümiert Weiskopf. Dennoch gelte für den Land­ecker Markt weiterhin der Grundsatz: Global denken, regional handeln.

Wie berichtet, strebt der Verein auch eine räumliche Expansion an. Die Marktzone soll um zehn Stände in Richtung Reschenscheideckhaus ausgedehnt werden. In diesem Zusammenhang würde man sich auf neue bäuerliche Produzenten freuen. „Wir möchten ihnen die Möglichkeit bieten, hochwertige Produkte zu fairen Preisen zu verkaufen“, so Weiskopf.