Tannheim – Der Januar ist der Monat der großen Events im Tannheimer Tal. Für drei Wochen, vom 8. bis zum 28. Januar 2017, verzaubert das Internationale Ballonfestival Tannheimer Tal Einheimische wie Besucher gleichermaßen und verwandelt mit riesigen, bunten Ballonen den Himmel in ein spektakuläres Kunstwerk. Drei Wochen lang jeden Tag zwischen elf und zwölf Uhr vormittags starten die Piloten in Tannheim nahe der Tennishalle zu ihren Fahrten über die Allgäuer und Lechtaler Alpen. Ziele sind zum Beispiel die Königsschlösser oder die Wieskirche in Steingaden. Bei optimalen Bedingungen sind auch Alpenüberquerungen möglich. Denn die Ballonfahrer freuen sich über Passagiere. Auch Einheimische sind oftmals erstaunt, was sie in ihrem bekannten Umfeld Neues aus der luftigen Perspektive entdecken. Die Anmeldung erfolgt direkt am Startplatz oder vorab unter +43 (676) 9490250. Ein bisschen etwas kosten lassen muss es sich der Mit-„Fahrer“ – im Ballon wird niemals geflogen – schon. Der Preis beträgt 250 Euro pro Person.

Die Ballone begeistern nicht nur in der Luft, auch am Boden sorgen sie für ganz besondere Erlebnisse. Das klassische Ballonglühen verspricht Winterromantik pur, wenn die Ballone in der Dunkelheit startklar gemacht werden und die Flamme des Brenners Farbenspiele in die Nacht zaubert. Das Ballonglühen findet immer dienstags statt: am 10. Januar in Nesselwängle, am 17. Januar in Schattwald und am 24. Januar in Jungholz. (TT, hm)