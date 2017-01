Von Helmut Mittermayr

Reutte – Was nichts kostet, ist nichts wert. Der Druck auf die Gemeindeführung in Reutte habe zugenommen, einen Elternbeitrag für den Kindergarten wieder einzuführen, erklärte Bürgermeister Alois Oberer in der vergangenen Gemeinderatssitzung. Die Kindergärtnerinnen selbst würden das als eine Art Wertschätzung für ihre Arbeit empfinden. GR Daniela Rief, selbst Kindergärtnerin in der Tauschergasse, dankte nach einstimmigem Beschluss allen und argumentierte genau in diese Richtung. Auch GR Ernst Hornstein, ein Listenkollege von Rief, hatte zugestimmt. Nur mit ihrer Begründung konnte er wenig anfangen: „Dass die Eltern nun Geld als Ausdruck der Wertschätzung zahlen müssen, kann ich nicht nachvollziehen. Da gäbe es sicher andere Möglichkeiten.“

Die VP-nahe Opposition hatte sich die Zustimmung nicht leicht gemacht. „Wir waren ja stolz auf den Gratiskindergarten, den wir erst vor ein paar Jahren miteingeführt hatten,“ erklärte Hornstein weiter. Aber damals habe es auch noch keine Dreijährigenbetreuung gegeben. „Und mit der vom Bürgermeister angekündigen Unterstützung für Alleinverdiener passt der Schritt schon.“

Ein weiteres Argument BM Oberers für einen Kindergarten-Elternbeitrag war auch die eigene Konkurrenzierung der übrigen privaten Kinderbetreuungseinrichtungen in Reutte, die allesamt Beiträge verlangen müssten und zugleich von der Gemeinde Reutte gestützt würden. Außerdem seien die nunmehrigen Kindergartenbeiträge, die im Herbst 2017 in Kraft treten, „mehr oder weniger Anerkennungsbeiträge, die sich jeder leisten kann“.

War der Besuch Reuttener Kindergärten bisher frei, so kostet der Vormittag für Drei-jährige künftig 30 Euro im Monat (1,50 €/Tag). Für die Vier-bis Sechsjährigen bleibt der Vormittag wegen der Landesförderung von 20 Stunden weiterhin gratis. Der Mittags­tarif beträgt für Dreijährige ab September 36 Euro im Monat (1,80 €/Tag), die Vier- bis Sechsjährigen zahlen hier nur sechs Euro im Monat. Wer seinen Nachwuchs ganztags in einem der Reuttener Kindergärten unterbringen will, zahlt für Dreijährige 60 Euro im Monat (3 €/Tag). Die Vier- bis Sechsjährigen schlagen sich mit insgesamt 30 Euro im Monat (1,50 €/Tag) aufs Familienbudget. Für jedes zweite Kind gelten die halben Preise, ab dem dritten Kind ist der Kindergartenbesuch frei. Anders gesagt: Die Marktgemeinde Reutte stellt maximal für „eineinhalb“ Kinder eine Rechnung, Großfamilien werden nicht linear belastet.

VBM Klaus Schimana wies darauf hin, dass seine Fraktion lange diskutiert, sich schließlich aber auch für den Vorschlag des Bildungsausschusses entschieden habe. Er hoffe jetzt nur, dass nicht der erhöhte Verwaltungsaufwand die zusätzlichen Jahreseinnahmen von 39.000 Euro wieder egalisiere.