Innsbruck – Am Samstag, den 14. Jänner, geht im Kolpinghaus Hötting-West der 28. und zugleich letzte Schützenball der Schützenkompanie Allerheiligen über die Bühne (Einlass: 19.30 Uhr, Beginn: 20.30 Uhr). Die Schützen wollen sich künftig mehr auf Veranstaltungen im Freien konzentrieren und das Stadtteilleben so weiterhin wesentlich mitgestalten. Zusätzlich zum Maibaumfest am 1. Mai (Ausweichtermin: 7. Mai) wird es ab sofort regelmäßig ein Herbstfest geben, das heuer am 3. September stattfindet (Ausweichtermin: 17. September). Beide Veranstaltungen werden am Parkplatz der NMS Hötting-West stattfinden, dort ist für großflächige Überdachungen gesorgt.

Der letzte Ball, der mit dem Auftanz durch die Schützen eröffnet wird, bietet Livemusik (Starke Mander), einen Auftritt der Rumer Muller, eine Überraschungseinlage der Schützen, Tombola, Erlebnisbar und mehr. Karten- und Tischreservierungen unter Tel. 0664/1864750. (TT)