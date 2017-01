Von Catharina Oblasser

Lienz, St. Johann – Arbeitslose, berufliche Umsteiger oder Maturanten: Alle sind angesprochen, wenn die Gebirgsjägertruppe des Jägerbataillons 24 zusätzliches Kaderpersonal, sowohl männlich als auch weiblich, sucht. Denn die gebirgstaugliche Einheit wird kräftig aufgestockt: Bis zum Jahr 2020 sollen 250 zusätzliche Berufssoldaten und -soldatinnen das Bataillon verstärken. Stationiert sind die „24er“ in Lienz und in St. Johann in Tirol. An beiden Standorten sollen jeweils rund 125 neue Kräfte hinzukommen.

Und wie sieht der ideale Gebirgsjäger aus? „Er soll gesund, höchstens 35 Jahre alt und in guter körperlicher Verfassung sein“, sagt Bernd Rott, Kommandant des Jägerbataillons 24. „Und er sollte wissen, dass es ohne Schwitzen nicht geht“, beschreibt Rott die sportlichen Herausforderungen des Heeresdienstes im Hochgebirge. Nicht jeder Einzelne muss aber ständig bergsteigen: „Wir suchen genauso Fernmeldespezialisten, Köche oder Gefechtschreiber“, so der Kommandant. Ab Mitte Jänner soll eine eigene Projektgruppe in Lienz und St. Johann die künftigen Soldaten und Soldatinnen umwerben. Auch Milizsoldaten sollen auf die Besonderheiten des Soldatenlebens aufmerksam machen. In Schulen will man informieren und die Jugendlichen zu Schnuppertagen einladen. Ein erster Schritt ist es, die Burschen vom Präsenzdienst statt des Zivildienstes zu überzeugen.

„Wir werden auch eng mit dem AMS zusammenarbeiten“, betont Rott. Eine Militärlaufbahn käme auch für Menschen in Frage, die sich gerade beruflich umorientieren, meint der Kommandant. Auch die Frauenquote soll erhöht werden. Für mindestens drei Jahre muss sich ein neuer „24er“ verpflichten, ein Auslands­einsatz während dieser Zeit ist vorgesehen.

Rott kann sich auch ein besonderes „Zuckerl“ für Kandidaten vorstellen, etwa dass ihnen nach drei Jahren im Jägerbataillon ein Jahr lang ein Studium finanziert wird.