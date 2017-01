Thaur – Ein zweiter Fußballplatz für Thaur auf dem Dach eines Mehrzweckhauses: Mit diesem ungewöhnlichen Denkanstoß ließ BM Christoph Walser (Einheitsliste) im Herbst aufhorchen. Die Grundidee: Im Gebäude unter dem Fußballplatz könnte der dringend benötigte zweite Kindergarten Platz finden, auch die Feuerwehr könnte von der Dörferstraße hierher übersiedeln, um so das jetzige Feuerwehrhaus für eine künftige Erweiterung der angrenzenden Volksschule freizuspielen. Um das auf etwa 15 Mio. Euro geschätzte Projekt am Sportplatz leistbar zu machen, könnten ca. 4000 Quadratmeter als Gewerbeflächen an Unternehmer vermietet werden, so die Vision. Mitte Jänner werde er nun bei einem Termin mit LR Hannes Tratter über Fördermöglichkeiten diskutieren, berichtet Walser. „Wenn wir wissen, wie viel Fördermittel möglich sind, werden wir alles durchkalkulieren und schauen, ob es wirtschaftlich überhaupt umsetzbar ist.“ Eine Grundsatzentscheidung solle bis März oder April fallen, denn speziell der zweite Kindergarten „drückt und drängt“. Zu einem eher dezentralen Kindergartenstandort beim Sportplatz gibt es in Thaur auch kritische Stimmen. Walser verweist aber auf eine Umfrage unter Eltern, die vor Weihnachten durchgeführt wurde: Demnach würden 75 Prozent der Eltern ihre Kinder jetzt schon mit dem Auto in den – sehr zentral gelegenen – Kindergarten bringen. „Das spräche also nicht gegen einen zweiten Standort etwas weiter außerhalb.“ (md)