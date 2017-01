Zirl – „Ein Museum sehe ich an diesem Standort derzeit nicht“, sagt BM Thomas Öfner (Für Zirl) über den ehemaligen Gasthof Hirschen in der Bahnhofstraße. Die Marktgemeinde hatte das Gebäude 2011 unter Öfners Vorgänger Josef Kreiser (Zirl Aktiv) erworben – mit dem Ziel, dort auf 800 Quadratmetern ein neues Heimatmuseum zu realisieren. Doch nun will die Gemeinde, in erster Linie aus finanziellen Erwägungen, die Liegenschaft wieder veräußern. „Mittlerweile liegt ein konkretes Angebot vor, ein zweites sollte folgen“, so Öfner. Der Ausschuss für Wohnen und Zentrumsentwicklung werde sich damit befassen. „Es geht nicht nur darum, zu welchen Konditionen ein Verkauf erfolgt, sondern auch um ein etwaiges Nutzungskonzept“, erklärt Öfner. Im Februar-Gemeinderat werde man schon mehr dazu sagen können, dann solle es eine Entscheidung geben. (md)