Kufstein – Die Aufregung war groß, als bekannt wurde, dass die vierte Ausbaustufe der Fachhochschule in den Kufsteiner Stadtpark hineinragen soll. Wenn auch nur knapp 200 Quadratmeter betroffen sind, standen die Erweiterungspläne in das beliebte Grün in der Innenstadt diametral zu den Versprechungen der Stadtpolitik vor den Kommunalwahlen im Februar 2016 – damals war bei einer Podiumsdiskussion einhellig betont worden, dass man Ja zum Ausbau sage, aber der Park tabu sei. Bald fand sich jedoch eine Politikerallianz unter der Führung von Bürgermeister Martin Krumschnabel (Parteifreie) für die Erweiterung, auch bei einem TT-Forum im November 2016 wurde die Notwendigkeit des Baus an dieser Stelle bekräftigt. Damit könnte auch die privat geführte Internationale Schule an ihrem derzeitigen Platz in der Ausbaustufe 3 der Fachhochschule bleiben.

Das Versprechen vor den Wahlen holte jedoch die Verbauungsbefürworter wieder ein und ist (wie berichtet) Anlass für eine heftige Gegenbewegung auf politischer Ebene seitens der FPÖ/GKL (Gemeinsame Kufsteiner Liste) und des Offenen Grünen Forums (OGF). Wirklich greifbar ist derzeit ein Antrag auf Abhaltung einer Volksbefragung der FPÖ/GKL-Fraktion. Vermutlich im Februar, so Bürgermeister Martin Krumschnabel, werde man sich bei einer Gemeinderatssitzung damit beschäftigen. Die blaue Fraktion hat die Fragestellung „Soll die Erweiterung der Fachhochschule auf dem Stadtpark­areal umgesetzt werden?“ vorgeschlagen, wie FPÖ/GKL-GR Christofer Ranzmaier dazu erklärt. Derzeit ist der Antrag an die Fachausschüsse zugewiesen.

BM Krumschnabel selbst steht zum Ausbau und damit zum Standort der Fachhochschule, wie er neuerlich gegenüber der TT bekräftigt. Die Gegner des Projektes hingegen „stellen die Hochschule in Kufstein in Frage. Sie behaupten zwar das Gegenteil, aber da sie keine umsetzbaren Alternativen nennen können, sind sie auch gegen die Fachhochschule“, wirft der Stadtchef der FPÖ/GKL und den Grünen vor. Außerdem würde ja nur ein kleiner Teil des Parks benötigt.

Die grün-blaue Koalition tut sich scheinbar schwer, die Kufsteiner wirklich in Bewegung zu bringen. Als ein Schlag ins Wasser entpuppte sich dabei der Versuch, via Stadtmagazin die Bevölkerung zum Protest aufzufordern. In der November/Dezember-Ausgabe wurde ein entsprechender Abschnitt abgedruckt, den Interessierte ausschneiden und an den FPÖ/GKL-Stadtrat Walter Thaler schicken konnten. „Der Rücklauf ist verschwindend gering“, erklärte dieser ernüchtert am Mittwoch gegenüber der TT. Bei ihm beginnen sich auch scheinbar erste Zweifel einzuschleichen. Er zeigt sich zumindest nicht nur über den geringen Rücklauf überrascht, sondern auch darüber, dass kein einziger Anrainer ihn bisher in dieser Frage kontaktiert habe. Thaler will nun noch das Erscheinen des nächsten Stadtmagazins abwarten und dann mit seiner Fraktion beraten, wie man weiter vorgehen soll.

Etwas erfolgreicher ist die von den Grünen initiierte Online-Petition (abrufbar über www.ogf.at). 492 Unterstützer haben sich derzeit eingetragen, davon sind 428 aus Kufstein (Stand 4. Jänner). Sobald 440 Kufsteiner mitmachen, wird die Plattform openPetition Bürgermeister Krumschnabel um eine Stellungnahme ersuchen, die dann ebenfalls veröffentlicht wird. Der Wortlaut dieser Antwort ist absehbar. Noch dazu wo sich die Stadt nun ein Grundstück angrenzend an den Stadtpark (Arabia) gesichert hat. Damit könnte man die benötigte Parkfläche ausgleichen. Eventuell auch via Tauschgrund.

Für Neo-Gemeinderat Alexander Mösinger (OGF) – er übernahm den Streitfall von seinem Vorgänger Andrea­s Falschlunger, der im November 2016 sein Mandat zurücklegte – geht es bei der Petition darum, „Gesprächsbereitschaft über Alternativen“ bei Bürgermeister Krumschnabel herbeizuführen. Denn die Grünen könnten sich vorstellen, einem bereits älteren Projekt zuzustimmen, „bei dem das neue Gebäude näher an das bestehende herangerückt wird“. Also weniger Fläche vom Park verbaut werde.

Offen bleibt derzeit, ob die grün-blaue Allianz entweder getrennt oder gemeinsam den mühsamen Weg auf sich nimmt und ein Sechstel der Wahlberechtigten (derzeit rund 2000 Personen) dazu bringt, eine Volksbefragung zu fordern. Dann müsste BM Krumschnabel diese abhalten.

Vom politischen Hickhack abgesehen, wird inzwischen die Erweiterung weitergeplant. Ganz im Sinne eines Stadtratsbeschlusses. Auch der Gemeinderat wird später noch über den Bau bzw. die Freigabe der Kosten abstimmen.