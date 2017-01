Von Alexander Paschinger

Jerzens – Kurz vor Weihnachten, am 22. Dezember, wurde Hansjörg Wohlfarter, der langjährige Geschäftsführer der Hochzeiger Bergbahnen in Jerzens, „bei vollen Bezügen dienstfrei gestellt“. Was die Gründe betrifft, halten sich die Verantwortlichen und Wohlfarter selbst zurück. Tatsache ist, dass am 23. Jänner eine außerordentliche Jahreshauptversammlung der Skiliftgesellschaft angesetzt wurde. Einziger Tagesordnungspunkt: die Absetzung (oder Bestätigung) Wohlfarters als Vorstand.

Erst 2014 war Wohlfarter, der seit 39 Jahren dem Unternehmen angehört, als Vorstand für weitere fünf Jahre bestätigt worden. Allerdings wurde ihm im Vorjahr mit Thomas Fleischhacker ein Vorstandskollege beigestellt.

Wohlfarters Geschäftsführung war nicht immer ohne Probleme: Zuletzt hatte es etwa Diskussionen um einen neuen Parkplatz an der Hochzeiger-Talstation gegeben, der ohne entsprechende Widmung angelegt worden war, und auch im Zuge der Zirbenpark-Errichtung war eine Station auf einer falschen Parzelle gebaut worden.

„Ich darf über die Gründe nichts sagen“, erklärt der Aufsichtsrat der Bergbahn, der Pitztaler TVB-Obmann Rainer Schultes. Nur so viel: „Die Entscheidung des Aufsichtsrates am Vormittag des 22. Dezember fiel einstimmig.“ Nun müsse man die Jahreshauptversammlung abwarten, so Schultes.

Unabhängig davon ist der Jerzner Bürgermeister Karl Raich derzeit mit der Festlegung einer Trasse für einen Zubringer beschäftigt. „Geprüft werden soll die Möglichkeit von Wenns über Jerzens hinauf zur Liss (Talstation Hochzeiger, Anm.)“, so Schultes. „Nach Dreikönig werde ich ein Treffen vereinbaren“, so der Bürgermeister, der „schon eine mögliche Trasse im Kopf“ hat.