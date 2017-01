Von Christoph Blassnig

Lienz – Bevor die Bergbahn auf den Hochstein nachmittags ihren Betrieb einstellt, huschen einmal im Jahr noch schnell vier junge Männer in eine Gondel. Orientalisch-prunkvoll gekleidet und in lange Mäntel gehüllt, tragen drei von ihnen goldene Kronen, der vierte hält einen hölzernen Stern. Wenn das Quartett auf der Moosalm wieder aussteigt, bleibt in der Gondel der festliche Duft von Weihrauch zurück. Zu Fuß geht es dann abwärts zu allen Häusern und Höfen, wo auch die Kinder von Stammgästen alljährlich schon auf diese Besucher warten.

Die vier Männer machten sich selbst schon als Kinder auf den Weg von Haus zu Haus und halten diese Tradition bis heute aufrecht. Als Sternsinger erzählen sie in ihren Liedern die Weihnachtsgeschichte, wünschen Gesundheit und frohe Tage und erbitten Segen für die Menschen in ihren Häusern. Nach dem Besuch der festlichen Truppe tragen die Haustüren kreidene Lettern und die Jahreszahl. Die Buchstaben C, M und B stehen für den lateinischen Spruch „Christus mansionem benedicat“: Christus segne dieses Haus.

„Seit 1988 habe ich nur einmal nicht mitgehen können, weil ich krank war“, erzählt Christof Ortner, der Sternträger. „Es macht Spaß, und die Leute freuen sich jedes Jahr schon sehr auf uns.“ Seit vierzehn Jahren sind die Männer in dieser Besetzung an zwei Nachmittagen Anfang Jänner unterwegs. Sie singen vierstimmig und verzichten auf Instrumente. Und weil die Häuser zum Teil weiter auseinander liegen und die Sänger herzlich aufgenommen und bewirtet werden, können die Besuche bis in späten Abendstunden dauern.

„Die Runde am ersten Tag führt uns in Patriasdorf von Haus zu Haus“, berichtet Romed Brugger, der selbst am Riedlhof in Patriasdorf aufgewachsen ist. „Für meine Oma dort wird es heuer wohl das letzte Mal gewesen sein, dass sie uns gehört hat.“ Siebenundneunzig Jahre ist die Altbäuerin alt und inzwischen sehr krank.

Abschiede und neues Leben liegen nicht weit auseinander. Beim Taxer am Schlossberg erwarten die Jungbauern in zwei Wochen ihr erstes Kind. Auch am Tschitscherhof wird bald wieder Nachwuchs das gerade jüngste Kind ablösen, dabei ist die kleine Marianne gerade selbst erst sieben Monate alt.

„Wir sind einfach eine feine Truppe, und es passt auch musikalisch“, sagt Christoph Fuetsch, der mit einer Stimmgabel den Ton angibt. Hannes Mayr vervollständigt das singende Viergespann. In seiner hölzernen Kassa sammelt er wie alle Sternsinger für karitative Zwecke. Millionen an Spenden kommen in Österreich so zusammen.

„Für mich zählt auch, dass wir singend den Segen zu den Leuten tragen dürfen“, meint Hannes. So heißt es in einer Liedzeile: „Was wir wünschen, es werde wahr: Gesundheit, und ein glückseliges Jahr!“

Wer die Patriasdorfer Sternsinger einmal selbst hören möchte, hat heute Abend um 18 Uhr die Gelegenheit: Die Sänger gestalten die Vorabendmesse in der Lienzer Stadtpfarrkirche St. Andrä.