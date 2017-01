Von Toni Zangerl

Fiss – Da staunen die Wintersportler, wenn im Fisser Skigebiet eine Dame am Steuer eines der 16 roten Pistenbullys unterwegs ist. Neugierige Blicke folgen der fast 500 PS starken Raupe mit der 19-jährigen Marina Rietzler im Cockpit. Gefühlvoll und gekonnt bewegt sie das tonnenschwere Gerät mit dem Joystick.

Was motiviert eine junge Dame, in einem Team von männlichen Technikfreaks ihre Frau zu stehen? – Die Antwort der jungen Fisserin fällt selbstbewusst aus: „Mein Opa Hermann war jahrelang Bullyfahrer. Einige seiner Freunde machen den Job immer noch. Da habe ich einen besonderen Reiz gesehen und mich um diesen Job beworben.“ Chancen habe sie sich allerdings nicht ausgerechnet, zumal es viele männliche Bewerber gab. „Aber für mich war es nach Matura und Abschluss meiner Ausbildung als Kindergarten- und Hortpädagogin in Zams eine Chance, vor dem eigentlichen Berufseinstieg noch etwas ganz anderes zu machen“, verriet sie im TT-Gespräch.

In der Führungsetage der Fisser Bergbahnen ist die Entscheidung diesmal auf die junge Fisserin gefallen. „Uns ist schon lange vorgeschwebt, dass eine Dame in das bisher ausschließlich von Männern besetzte Team der Pistenbully-Crew aufgenommen werden sollte“, schilderten Geschäftsführer Benny Pregenzer und Marketingmann Simon Schwendinger. Gesagt, getan. Bully-Crew-Chef Christian Achenrainer und Pistenmanagement-Leiter Thomas Kirschner stimmten zu und die restlichen 23 Fahrer haben Marina von der ersten Sekunde an herzlich aufgenommen.

„Da ist plötzlich eine neue Stimmung in das Team eingezogen“, verriet Pregenzer. „Die Funkdisziplin ist anders geworden.“ Das Mulfen – tiefste Fisser Mundart – ist einer klaren Sprache gewichen. „Die Hilfsbereitschaft gegenüber der neuen Kollegin ist jedenfalls hervorragend“, resümiert Schwendinger.

Das kann Marina nur bestätigen: „Auch sonst ist mir der Einstieg in diese Männerdomäne leichter gemacht worden, als ich es mir vorgestellt habe.“ Zudem haben, so die Bully-Fahrerin, die Kollegen eine Überraschung beschert und den Hydraulikzylinder am Pistenbully in pinker Farbe lackiert. „Damit war mir bewusst, dass ich im Team angekommen und akzeptiert bin. Schon krass – ich bin von einer Schule mit 19 Mädchen plötzlich in einer Crew mit 23 Männern gelandet.“

Der Einstieg verlief problemlos. Zwei bis drei Tage waren zur Einschulung nötig. Teamchef Christian Achenrainer zeigte die technischen Finessen des Hightech-Fahrzeuges, die zahlreichen Knöpfe und Bedienelemente im Cockpit. „Dann hieß es einfach ,learning by doing‘, sagt Marina mit einer Selbstverständlichkeit, die verblüfft. Sie ging ohne große Berührungsängste an die Herausforderung heran. Joystick, Steuerung, Funk und viel Gefühl für die Automatik: Das sind inzwischen tägliche Dinge, die Marina mit Bravour beherrscht.

Bislang hatte das Fisser Bully-Team mit dem schönen Wetter und klaren Nächten und guter Sicht viel Glück. Womit die Arbeit auf den Pisten bei Dunkelheit bestens erledigt werden konnte. „Wenn ich dann nach Mitternacht meinen Pistenbully abstelle, ist an Schlaf nicht zu denken“, erzählt die Fahrerin, „zu sehr ist man noch im Kopf beschäftigt. Da geht sich manchmal noch eine gemütliche Runde mit Bekannten aus.“ Marina lacht und rückt das pinke Maskottchen, das vom Rückspiegel baumelt, zurecht, ehe sie sich für eine der beliebten Bully-Fahrten mit Gästen bereit macht.

Demnächst muss sie eine Wette einlösen. Weil sie den Job bekam, hatte sie die Wette verloren. Dafür ist Marina im pinkfarbenen Tütü-Ballettkleid samt Krönchen bei einer der „Nightflow-Nachtshows“, die jeden Dienstag stattfinden, im Bully unterwegs.