Von Eva-Maria Fankhauser

Fügenberg, Schlitters – Der Duft von Lärchenholz liegt in der Luft. Es wird gerade gehobelt, gesägt, geklopft und verleimt. Die Pfeifen werden gestimmt. Mit speziellem Intonationswerkzeug in der Hand sorgt Orgelbaumeister Christian Erler für den richtigen Ton. Dann das nächste Werkzeug. Vorne spitz, hinten trichterförmig. Während das eine Ende dafür sorgt, dass die Pfeifen hell erklingen, sorgt das andere Ende für tiefe Töne.

Nur zwei Orgelbauerunternehmen gibt es in Tirol. Eines davon ist in Schlitters im Zillertal. Dort werkeln täglich vier Mitarbeiter an alten, aber auch neuen Orgeln. Chef Christian Erler zog erst kürzlich mit Sohn Pius einen großen Auftrag an Land. „Dass eine neue Orgel gebaut wird, passiert nicht mehr allzu oft“, erklärt der Orgelbauer. Nächstes Jahr bauen sie in der Steiermark eine. „Das ist schon eine riesige Ehre. Wir sind froh, dass wir uns gegen internationale Mitbewerber durchsetzen konnten“, sagt Christian Erler. Das neue Instrument soll zum 100. Todestag von Peter Rosegger in einem Barockgebäude entstehen. Die letzte neue Orgel baute das Zillertaler Unternehmen 2011.

Bis dahin haben sie in ihrer Werkstätte in Schlitters aber noch alle Hände voll zu tun. Derzeit restaurieren sie eine Orgel in Schwendt. Das bedeutet aber nicht nur Arbeit in der warmen Werkstätte, sondern auch viele Stunden in einer kalten Kirche. „Vor allem im Winter kann das ganz schön eisig werden“, weiß Piu­s Erler. Er folgt mit viel Leidenschaft für den Beruf seinem Vater nach, der sich 1987 selbstständig machte.

„Angefangen habe ich mit einer Werkstätte im Bauernhaus meiner Schwiegereltern am Fügenberg. Zwei Jahre später ging es dann vom Bergbauernhof in die eigene Werkstätte nach Schlitters“, erzählt Christian Erler. Für ihn hat der Beruf des Orgelbauers Zukunft. „Die Instrumente gehören gepflegt und das kann nur eine Person tun“, ist sich der Fügenberger sicher.

Neben dem eher seltenen Neubau erhalten die Orgelbauer vor allem Aufträge zur Instandhaltung oder Restaurierung. „Wir haben auch schon zwei Hausorgeln restauriert, aber der Großteil der Aufträge kommt von der Diözese“, sagt Christian Erler. Dabei stehen die verschiedensten Arbeiten an, wie Reinigen, Stimmen der Pfeifen, Nachintonation, Einstellarbeiten mechanischer Teile, Austauschen von Verschleißteilen oder der Rückbau in den Originalzustand der Orgel. „Teils hat man mit sehr alten Materialien zu tun und da ist es wichtig, richtig mit ihnen umzugehen“, betont Pius Erler.

Für den jungen Orgelbauer ist der Job etwas Besonderes: „Ich mag das Flexible an meiner Arbeit und dass sie so vielseitig ist. Zudem muss man auch sehr genau sein und viel Geduld mitbringen.“ Im Unterschied zu vielen anderen Orgelbauern schöpfen die Zillertaler zudem alle technischen Möglichkeiten aus. „Das ist das Besondere an unserer Firma“, sagt der Orgelbauer.

Ein gutes Gehör ist für Orgelbauer unabdingbar. Genauso wie die Wahl des richtigen Holzes oder fachliches Geschick. „Bei einer Pfeifenreinigung zerlegt man die Orgel teils in über 2000 Teile“, sagt Pius Erler.

Oftmals arbeitet das Team mehrere Monate an einer Restaurierung. Da wächst man mit dem Instrument stark zusammen. „Es steckt viel Handarbeit drin und man baut eine Beziehung zum Instrument auf“, sagt Christian Erler. Es sei manchmal gar nicht so einfach, loszulassen, sobald der Auftrag abgeschlossen ist. „Aber wenn dann ein guter Musiker die Orgel zum Klingen bringt, das ist dann einfach fantastisch.“