Von Matthias Reichle

Landeck – Der größte Einsatz betraf 2016 den Murabgang bei Graf. Eine Woche lang standen die Feuerwehrmänner jeden Tag im Einsatz – zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg wurde in der Bezirksstadt der Zivilschutzalarm ausgerufen, aber auch die Aufräumarbeiten und die Sicherung von Gefahrenstoffen forderten die Mannschaften. „Ansonsten war es einsatzmäßig ein ruhiges Jahr“, zog Kommandant Reinhold Greuter gestern bei der Vollversammlung der Stadtfeuerwehr Landeck Bilanz. Insgesamt 115-mal wurde die Truppe 2016 gerufen. Der größte Brand betraf ein Einfamilienhaus in Fließ. Mit vier Atemschutztrupps unterstützten die Landecker die Feuerwehr vor Ort. Weiters rückte man zu einem Waldbrand ‚ in Ovella und zu einem Flugzeugabsturz in St. Anton aus.

Durch die zahlreichen Katastrophenereignisse habe man inzwischen ein Know-how erwerben können, das sich sehen lassen kann, betonte Greuter.

Während die Zahl der Einsätze im Vergleich zum Vorjahr rückläufig war, leisteten die Feuerwehrmänner bei Schulungen und Übungen so viel wie noch nie. Insgesamt gab es über 100 Trainings, so Greuter.

So standen sieben große Gemeinschaftsübungen auf dem Programm – von einer simulierten Brandübung im Sägewerk Perfuchsberg bis zu einer Waldbrandübung in Galpeins. Ein besonderes Highlight war der Übungstag mit 30 Stationen. Zudem konnten vier Tunnelübungen durchgeführt werden, zwei Gruppen reisten zur Spezialausbildung zur International Fire Academy in die Schweiz. Bewährt hat sich der neue Faceboo­k- und Twitter-Auftritt der Stadtfeuerwehr. Man verzeichne dort zwischen 5000 und 10.000 Aufrufe pro Eintrag.