Von Matthias Reichle

Prutz – Das Raika-Gebäude inklusive 3000 Quadratmeter Grund im Zentrum – „da müssen wir kaufen. Es liegt ja vor der Haustür“, erklärt der Prutzer Bürgermeister Heinz Kofler die Entscheidung. Seiner Gemeinde eröffnet sich derzeit die Möglichkeit, eine große Immobilie in direkter Nachbarschaft zum Gemeindeamt zu erwerben. Die Raiffeisenbank Oberland trennt sich von der früheren Zentrale des Obergrichts, zu der drei Viertel des Gemeindevorplatzes und der große Parkplatz vor dem Winkelhaus gehören.

Nachdem der Gemeinderat bereits grünes Licht gegeben hat, bereitet man derzeit die Verträge vor. Über den Kaufpreis wurde vorerst noch Stillschweigen vereinbart, erklärt der Dorfchef. Währenddessen schmiedet man im Gemeindeamt aber bereits Pläne, was mit dem zentral gelegenen Gebäude passieren soll. Neben dem Sprengel und zwei Kindergartengruppen wird auch ein Café oder Restaurant, für das man noch Pächter sucht, einziehen. Die Raiffeisenbank wird als Mieter im Gebäude bleiben, so Kofler. Ein Abzug aus der Gemeinde stand nie zur Diskussion, heißt es aus der Raika-Geschäftsführung. Zusätzlich werden Büros für die Gemeindeverwaltung benötigt – ein Glastunnel soll die Investition mit dem bestehenden Gemeindehaus verbinden.

Platz bleibt für neue Betriebsansiedelungen. Mit dem Projekt „Innopark“ sollen Jungunternehmern günstige Büros angeboten werden. „In den nächsten vier Jahren werden in Prutz 100 zusätzliche Wohnungen gebaut. Was fehlt, sind Arbeitsmöglichkeiten“, betont der Bürgermeister.

Den Vorplatz will man attrak­tivieren. Dazu soll gemeinsam mit RegioL ein Bürgerbeteiligungsprozess ins Leben gerufen werden. Der Bürgermeister kann sich eine so genannte Begegnungszone im Zentrum vorstellen – ein Bereich, in dem eine 20er-Beschränkung gilt und Verkehr, Radfahrer und Fußgänger gleichberechtigt unterwegs sind.

Ein großes Problem bleibt der Lkw-Verkehr durch das Ortszentrum von Prutz. Bisher sei es nicht gelungen, die Lastwagen auf die Schwerverkehrsstraße hinter dem Tiwag-Gebäude zu zwingen. „Wir hoffen auf ein Umdenken bei Fahrern und Transportunternehmen“, betont Kofler – eine verkehrsberuhigte Zone soll hier mithelfen. Mit dem Umbau des Raika-Gebäudes soll 2018 begonnen werden.