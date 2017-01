Innsbruck – Es ist eine politisch seit Langem strittige Frage, ob Asylwerber für den Arbeitsmarkt zugelassen werden sollen oder nicht. Derzeit dürfen die rund 6300 Asylwerber in Tirol nur gemeinnützige Arbeit für Bund, Länder und Gemeinden und sehr beschränkt Saisonarbeit verrichten. Letztes Jahr wurde zudem diskutiert, wie viel Stundenlohn Asylwerber erhalten sollen. Die Flüchtlingsreferenten setzten sich für fünf Euro die Stunde ein. Da die gemeinnützige Arbeit auf zehn Stunden die Woche limitiert ist, hätten Asylwerber 200 Euro zur Grundversorgung dazuverdienen können. ÖVP-Innenminister Wolfgang Sobotka schwebten 1,61 Euro pro Stunde vor. Das sei gleich viel, wie Österreichs Zivildiener erhalten würden. Die SPÖ bezeichnete den Vorschlag Sobotkas als „obszön“. Einigung gibt es noch keine.

In Tirol werden drei Euro pro Stunde für gemeinnützige Arbeit bezahlt. Hilfseinsätze dürfen pro Monat ein Ausmaß von 80 Stunden nicht überschreiten. Die schwarz-grüne Landesregierung hat im Frühjahr 2016 ein Beschäftigungsprojekt für Asylwerber gestartet. Die Landesforstdirektion und die Tiroler Sozialen Dienste GmbH wurden beauftragt, geeignete gemeinnützige Waldarbeiten für Asylwerber zu finden. Zahlreiche Bürgermeister hätten das Angebot angenommen, ließ LH Günther Platter (ÖVP) gestern in einer Aussendung wissen. So seien letztes Jahr 375 Asylwerber bei der Waldarbeit in 183 Projekten in allen Bezirken eingesetzt worden. Insgesamt seien 20.301 Arbeitsstunden geleistet worden.

„Für mich sind diese Projekte eine Win-win-Situation für alle Beteiligten: Sie schaffen für die Asylsuchenden eine Tagesstruktur und ermöglichen ihnen den Kontakt zu Land und Leuten“, betont Soziallandesrätin Christine Baur (Grüne). Sie hat sich immer für die Öffnung des Arbeitsmarktes für Asylwerber eingesetzt und dies auch dadurch begründet, dass Asylverfahren in Österreich mitunter sehr lange dauern. Zwar liegt die durchschnittliche Verfahrensdauer bei sechs Monaten, es gibt aber nach wie vor Ausreißer, wo Asylwerber mehr als ein Jahr auf den Bescheid warten müssen. Fällt der Bescheid positiv aus, ist der nunmehr Asylberechtigte für den Arbeitsmarkt zugelassen.

Landesforstdirektor Josef Fuchs ist mit der Arbeit der Asylwerber zufrieden. „Die Palette der gesetzlich erlaubten und geeigneten Arbeiten ist breit“, sagt er. Die Arbeit im Wald höre nicht auf, sagt Platter. Das Projekt werde heuer fortgeführt. (TT, aheu)