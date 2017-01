Von Christoph Blassnig

Lienz – Im Ratssaal der Liebburg fand die 19. Adventkalender-­Auktion statt. Mit dem diesjährigen Ergebnis von 35.425 Euro zeigten sich die Verantwortlichen sehr zufrieden. Erst einmal konnte dieser Betrag bisher übertroffen werden. Im letzten Jahr wurden 23.650 Euro erlöst.

Round-Table-Präsident Stefan Taferner berichtete noch vor Beginn der Auktion, dass sich die Fragen nach der Verwendung der Mittel häufen würden. „Wir helfen schnell und unbürokratisch. Natürlich geben wir sehr gerne darüber Auskunft.“ 90 Prozent des Geldes würde in der Regio­n Osttirol und Oberkärnten bleiben.

Die Kontaktaufnahme erfolge meist über Vermittler wie Schuldirektoren oder Bürgermeister. Inzwischen würden aber auch Vereine gefördert, sagte Taferner. So habe man zuletzt den Verein Herzkinder Österreich unterstützt, um vier herzkranken Kindern aus dem Bezirk zu helfen und die finanzielle Belastung der Eltern abzufedern, nannte Taferne­r ein Beispiel dafür.

Im Jahr 2006 habe man sich gemeinsam mit anderen österreichischen Round-Table-Clubs auch international engagiert: Nach einem Erdbeben auf den Philippinen wurde ein Fischerboot gespendet, das seither den Namen der Stadt Lienz trägt. Ermöglicht wurden laut dem Club auch Lesegeräte für sehbehinderte Kinder oder der behindertengerechte Umbau von Fahrzeugen.

Anlässlich des im nächsten Jahr bevorstehenden 20-Jahr-Jubiläums nannte Taferner auch das bisher erzielte Gesamtergebnis aller Auktionen. 456 Bilder und Plastiken waren insgesamt unter den Hammer gekommen. Der Gesamterlös liegt mit dem Ergebnis der aktuellen Versteigerung bei rund 365.000 Euro.

Alle angebotenen Kunstwerke fanden diesmal gleich im ersten Durchgang einen Käufer. Die geringsten Erlöse mit jeweils 450 Euro erreichten das „Blumenbild“ in Öl von Chrysostomus Giner und der Digitaldruck auf Aluminium „aynil“ von Peter Raneburger. Begehrt waren die Bilder von Anton Fercher, Giulio Bovio, Hans Steininger, Savio Verra und Hans Staudacher, die jeweils um die 1000 Euro über dem Ausrufungspreis lagen.

Bei den Bietern beliebt waren neben den Bildern auch die Skulptur „Der Kuss“ von Gerold Leitner und das Marmorrelief „Handschuhe“ von Peter Niedertscheider.

Den höchsten Zuschlag des Abends mit 5700 Euro erzielte heuer das Gemälde „Auferstehung“ in Kohle und Tempera auf Papier aus der Hand des bekannten Lienzer Malers Franz Walchegger. Zur Verfügung gestellt wurde dieses Werk von Winfried Löffler, einem Großneffen des Künstlers Walchegger, der am Institut für Christliche Philosophie in Innsbruck lehrt und die Auktion in der Liebburg in Lienz auch persönlich verfolgte.

Auktionator Paul Hysek-Unterweger leitete die karitativen Verkaufsrunden heuer zum letzten Mal. Er scheidet mit vierzig Jahren altersbedingt aus dem Round Table 22 aus.