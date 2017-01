Von Catharina Oblasser

Lienz, Matrei i. O., Kals a. G., Lavant, Obertilliach – Heuer kommen Sportbegeisterte in Osttirol auf ihre Kosten. Schon im Jänner geht es Schlag auf Schlag: Am 13. Jänner um 19.30 Uhr startet das zweite Osttiroler Eiskletter-Festival beim Matreier Tauernhaus mit einem Vortrag von Extrem­bergsteiger Steve House. Am 14. und 15. Jänner gibt es Workshops, die Möglichkeit, Ausrüstung zu testen und Eiskletterkurse. Der Wettbewerb um den Titel „Osttiroler Eismaster“ findet am 14. Jänner ab 15 Uhr statt.

Langläufer finden beim 43. Dolomitenlauf ihr Betätigungsfeld. Er findet von 19. bis 22. Jänner im Osttiroler Lesachtal statt und umfasst Klassik- und Skaterbewerbe.

Hans Kammerlander ist beim vierten Skitourenfestival in Lienz und Umgebung der Ehrengast. Das Festival dauert von 26. bis 29. Jänner und bietet neben Vorträgen und Lawinenkursen auch geführte Skitouren-Safaris an.

Am 5. März geht es beim Laserzlauf in Lavant und Tristach für die Skibergsteiger zur Sache. Im Aufstieg müssen sie 1825 Höhenmeter überwinden, danach folgt die Abfahrt über 1450 Höhenmeter.

Eine neuartige Veranstaltung ist der „Austria Rush“. Dabei sollen die Teilnehmer mit dem Rennrad, zu Fuß und auf Skiern in drei Tagen von Wien über Lienz und Kals auf den Großglockner kommen. Termin: 1. bis 4. April.

Der Glockner steht auch beim Großglockner Ultratrail im Mittelpunkt. Der dritte Berglauf-Bewerb dieser Art, der rund um den höchsten Berg Österreichs führt, läuft von 21. bis 23. Juli.