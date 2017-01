Von Michael Domanig

Thaur – Mit einem neuen, aufwändig gestalteten und prächtig bebilderten Buch wird in Thaur eine jahrhundertealte religiöse Bruderschaft vor den Vorhang geholt: der Partisanerbund. „Viele Junge und Zugezogene, die am kirchlichen Leben im Dorf nicht teilhaben, kennen die Partisaner kaum“, meinen die Autoren Fritz Gostne­r und Martin Feichtner, die im Bund als Leutnant bzw. Kassier fungieren. Aus der Idee, eine frühere, inzwischen vergriffene Broschüre durch eine neue Chronik zu ersetzen, entwickelte sich durch die Fülle an Material – Fotos, Zeitungsartikel, neu entdeckte historische Quellen – ein über 200-seitiger Prachtband.

Dieser gibt Einblick in eine ebenso bewegte wie faszinierende Geschichte, die in der Zeit der Glaubensspaltung im 16. Jahrhundert wurzelt: Damals wurden in Tirol bewaffnete „Sakramentsgarden“ gegründet, die das Allerheiligste bei Prozessionen vor tätlichen Übergriffen durch die Protestanten schützen sollten. In der Bergbaustadt Hall, wo die neue Lehren Martin Luthers großen Zuspruch fanden, formierte sich 1523 eine solche Garde. Als Gründungsjahr des Partisanerbunds Thaur wird nach mündlicher Überlieferung 1660 angegeben – die Autoren sind aber überzeugt, dass auch hier die Gründung schon deutlich früher erfolgt sein dürfte.

Der Schutz mit der Waffe ist heute nicht mehr nötig, doch als Ehrengeleit in der Mitte der Prozession, direkt beim Allerheiligsten, spielen die Partisaner bis heute eine zentrale Rolle. Neben Thaur gibt es Sakramentsgarden heute nur noch in Hall, Volders und Schwaz, 2013 wurden alle vier von der Unesco als Immaterielles Kulturerbe anerkannt.

Die Thaurer Partisaner rücken üblicherweise viermal pro Jahr aus – zu Fronleichnam, am Hohen Frauentag sowie bei der Rosenkranz- und Sebastianiprozession. Doch auch sonst sind sie im Dorfleben höchst aktiv: So stellen sie in der Weihnachtszeit die „Krippenwache“ in der Pfarrkirche, ebenso die Ehrenwache am Herz-Jesu-Sonntag. Mit der Restaurierung des Sebastianidenkmals im Suitnergarten (2009) oder der Thaurer Notburga-Statue (2013) setzte der Partisanerbund unter Hauptmann Romed Stemberger zuletzt auch optische Akzente im Ortskern.

Mit „Partisanen“, also Untergrundkämpfern, hat die Vereinigung übrigens nichts zu tun: Ihr Name leitet sich von der „Partisane“ ab, einer vom 15. bis ins 18. Jahrhundert verwendeten Langstichwaffe. Eine solche tragen die Partisaner bis heute. Markant ist auch ihre Kleidung, eine barocke Jünglingstracht mit roten Jacken und weißem Kragen. Anfangs wurden zur Begleitung des Allerheiligsten nämlich nur ledige Burschen herangezogen, später dann auch ältere Schützen. „Heute haben wir eine gute Mischung – mit 40 Mitgliedern von Anfang 20 bis Mitte 80“, freut sich Stemberger. Als Relikt aus den Anfangstagen wird die eigene „Partisaner-Muttergottes“ bei den Prozessionen jedoch bis heute nur von ledigen Männern mitgetragen.

Höhepunkte hat es für die Partisaner in den letzten Jahrzehnten viele gegeben: etwa den Tirol-Besuch von Papst Johannes Paul II. 1988 – wo am Bergisel Haller, Volderer und Thaurer Spalier standen –, die Teilnahme an den Landesfestumzügen 1959, 1984 und 2009 oder eine Romreise 2005. All das und mehr erfährt man im Buch „Die Partisaner in Thaur“, das um 39 Euro im Gemeindeamt erhältlich ist.