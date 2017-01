Innsbruck, Igls – Das bekannte Alpengasthaus Heiligwasser, reizvoll gelegen am Abhang des Patscherkofels oberhalb von Igls, wurde im Dezember, nur etwas mehr als drei Jahre nach der Neueröffnung, wieder zur Verpachtung ausgeschrieben. Vor verschlossenen Türen sollen Wanderer, Wallfahrer und Skisportler in der laufenden Wintersaison trotzdem nicht stehen müssen.

Wie berichtet, wird die derzeitige Pächterfamilie Ribis, die auch den nahegelegenen Grünwalderhof in Patsch führt, den Gasthof Heiligwasser „aus privaten Gründen“ nicht weiterbetreiben. Doch das Stift Wilten als Besitzer des Ausflugsgasthauses (wie auch der angrenzenden Wallfahrtskirche) habe mit Familie Ribis vereinbart, „dass der Betrieb bis Ende März in kleinerem Umfang aufrechterhalten bleibt“, berichtet Reinhold Sigl, Sprecher des Stiftes. An witterungsbedingt schlechten Tagen könnten die Pächter das Gasthaus dieser Vereinbarung zufolge auch zugesperrt lassen, erklärt Sigl, „an schönen Tagen und am Wochenende bleibt es aber offen“. Zur Information der Gäste solle eine Rufumleitung vom Gasthof Heiligwasser zum Grünwalderhof eingerichtet werden. Auch an den Hinweistafeln bei der Schwellerkapelle in Igls und am Weg von Patsch aus solle stets aktuell zu sehen sein, ob in Heiligwasser Ruhetag ist oder nicht.

Seitens der Stiftsverwaltung bestehe die Hoffnung, das Gasthaus bereits mit 1. April an einen neuen Pächter übergeben zu können, so Sigl weiter, es gebe eine Reihe von Interessenten. (md)