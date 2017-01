Innsbruck – Mit 13. Jänner nehmen die Innsbrucker Kommunalbetriebe (IKB) das Hallenbad Amraser Straße wieder in Betrieb. Wie berichtet, wurde es umfassend saniert und auch die Saunalandschaft ausgebaut. Für Aufregung sorgte vor Weihnachten eine neue Regelung hinsichtlich der „Nacktbader“. Diese sollen künftig an manchen Tagen bereits ab 17 Uhr das Lehrschwimmbecken nutzen. Der Schwimmclub Innsbruck und GR Christian Kogler beklagten in der Folge das Fehlen dieses Beckens für Kinder und Familien.

BM Christine Oppitz-Plörer (FI) sagte gestern im Rahmen einer Pressekonferenz, dass es trotz allem vorerst bei dieser IKB-Lösung „bleiben wird“. Und für die noch strittigen ein bis zwei Stunden für den Lehrbetrieb werde es „eine Lösung geben“. In den kommenden Monaten solle es auch bezüglich des 50-Meter-Beckens nächste Schritte geben. Die Gespräche mit Land und Bund liefen, das Ergebnis einer Machbarkeitsstudie für einen Standort am nördlichen Areal des Tivoli-Freibades werde demnächst erwartet. Kommt das Sportbecken, wird das Hallenbad in der Höttinger Au geschlossen.

Der Stadtsenat soll morgen der Einführung einer gebührenpflichtigen Parkstraßenzone für Mühlau zustimmen. Damit sollen Pendler verdrängt werden. Als Nächstes sei der Sieglanger an der Reihe, so Oppitz-Plörer. (mami)