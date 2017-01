Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – Bei ihm selbst sei keine einzige Beschwerde eingegangen, auf der Serviceplattform „Bürgermeldungen“ seien es auch nicht mehr als eine Handvoll. Der für den Straßenbetrieb der Stadt Innsbruck zuständige Vize-BM Christoph Kaufmann (FI) kann die harsche Kritik der FPÖ an der Räumung des Straßen- und Gehwegnetzes nach den heftigen Schneefällen in der Nacht auf Sonntag nicht nachvollziehen: „Das ist jedes Jahr das Gleiche. Mir kommt vor, die haben diese Aussendung schon im November vorbereitet.“

Und doch: Wer gestern quer durch die Stadt fuhr, sah zwar Schneepflüge, Traktoren und mit Räumschnee vollbeladene Lkw, jedoch ebenso Autofahrer, die nur mit großer Mühe ihre Wagen aus den Parkplätzen bekamen, Fußgänger, die sich teils ihren Weg selbst durch den Schnee bahnen mussten und manche, die über all das nur den Kopf schütteln konnten.

Kaufmann bittet die Bevölkerung um Verständnis, dass die Räummannschaften am Sonntag nicht überall gleichzeitig sein konnten. Und auch, dass es noch dauern werde, bis das Innsbrucker Straßen- und Gehwegenetz von den Schneemassen befreit sein wird: „Es gibt einen Prioritätenkatalog. Zuerst kommen die Hauptverkehrsadern und die ÖPNV-Trassen an die Reihe. Danach arbeiten wir uns in die Siedlungsbereiche vor.“ Bereits mit Beginn des Schneefalls seien die 120 Mitarbeiter des Straßenbetriebs mit ihren 26 Fahrzeugen sowie auch externe Räumdienste alarmiert worden, sagt Kaufmann. Gilt es doch, 550 km Fahrbahn und 400.000 m² Geh- und Radwege wieder freizubekommen. Er erinnert aber auch alle Anrainer an ihre Gehsteig-Räum­pflichten gemäß Straßenverkehrsordnung.

Dass das Forstamt indes mit der Räumung auf den Wanderwegen der Hungerburg recht flott am Weg war, ärgerte indes so manchen Rodler oder Tourengeher. Der zuständige StR Franz Gruber (ÖVP) sagt, dies sei eine „Abwägung zwischen einem kurzzeitigen Rodelerlebnis und einer potenziellen Gefahrenquelle“. Würde die Stadt nicht räumen, bestünde Vereisungsgefahr – und das auf Wegen, die auch im Winter von den Innsbruckern stark frequentiert würden. Den Rodelwunsch könne er aber nachvollziehen, das Forstamt arbeite an Lösungen. In Prüfung sei, ob künftig so mancher Weg nur noch zu einem Drittel geräumt werden könnte, der restliche Teil wäre dann dem Rodelspaß vorbehalten sein.

Dass VP-StR Andreas Wanker am Sonntag via sozialer Medien die Zufriedenheit der Innsbrucker mit dem Räumdienst abfragen ließ, sorgte zumindest bei Kaufmann für Irritationen: „Das war kontra­produktiv.“ Eine interne Klärung folgte. Wanker wollte „nur die Stimmung ausloten“, eine böse Absicht habe nicht dahintergesteckt.