Von Catharina Oblasser

Lienz – Die Landesstatistik für das abgelaufene Jahr enthüllt so manche Besonderheit im Tiroler Land. Zu vielen Themen werden jeweils die Top drei unter den 297 Gemeinden ausgewiesen, unter anderem, wie es mit Eheschließungen, Lebensgemeinschaften und Familien steht. So ist unter dem Stichwort „Familie“ zu finden, dass die Untertilliacher am seltensten heiraten. Betrachtet man Paare mit oder ohne Kinder, so hat sich in Untertilliach nur rund jedes zweite Paar das Jawort gegeben. 24,2 Prozent der Paare, also gut ein Viertel, leben ohne Trauschein zusammen, das ist der höchste Wert in Tirol. Den Rest bilden Alleinerziehende. Auf Platz zwei der „wilden Ehen“ liegt Amlach mit 23 Prozent.

Doch Osttirol ist ein Bezirk der Gegensätze. Denn auch unter den Top drei der geringsten Zahl an trauscheinlosen Paaren finden sich Osttiroler Gemeinden: In Außervillgraten sind nur 5,1 Prozent der Paare nicht miteinander verheiratet (Platz zwei), in St. Veit sind es 5,6 Prozent (Platz drei).

Auch auf einem anderen Gebiet haben Gemeinden im Bezirk Lienz die Nase vorn. Das Land listet unter dem Stichwort „höchste abgeschlossene Ausbildung“ die Zahl der Fachschulabsolventen auf, also etwa der Landwirtschafts- oder Hotelfachschule. Nikolsdorf (24,3 Prozent), Hopfgarten (24,3) und Thurn (23,4) haben da tirolweit die meisten Absolventen. Vor allem die Landwirtschaftliche Lehranstalt dürfte daran einen großen Anteil haben, wie sich in einer anderen Statistik widerspiegelt. Osttirol ist ein Bezirk der Landwirte. Untertilliach ist auch da Spitze. Knapp ein Viertel (24,8 Prozent) der Bevölkerung sind Bauern. In Innervillgraten sind es immerhin noch 20,4 Prozent, in Außervillgraten 20,2.

Top ist auch die Zahl der erwerbstätigen Frauen. Die Erwerbsquote liegt in Lavant bei 58,5 Prozent, das ist Platz eins tirolweit. Dazu passt auch, dass Lavant mit nur 10,9 Prozent den zweitniedrigsten Anteil an über 65-Jährigen hat. Auf Platz zwei liegt St. Johann i. W. mit 56,4 Prozent. In Kartitsch wiederum leben viele hochbetagte Menschen. Der Anteil an über 80-Jährigen liegt bei 9,2 Prozent, das ist Platz zwei in Tirol. Hopfgarten nimmt mit 8,6 Prozent Platz drei in der Statistik ein.

Was verrät die Statistik noch? Schlaiten kann am wenigsten eigene Steuern (z. B. Grundsteuer) einheben, gefolgt von Untertilliach.