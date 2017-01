Von Angela Dähling

Achenkirch – In sauberes Weiß ist die sommerliche Mountainbikestrecke in Achenkirch jetzt gehüllt und damit zur Rodelbahn der Christlum-Bergbahn geworden. Doch an ihr soll der dunkle Hauch eines Schwarzbaus haften, behauptet Hans-Peter Pöll. Der Achenkircher ist Miteigentümer des Forstwegs und Eigentümer von örtlichen Waldflächen und fordert seit dem Jahr 2012 den Rückbau der Wegverbreiterung. „Weil dafür einfach in meinem Privatwald entschädigungslos gerodet und die Rodelbahn illegal von 3,60 auf rund acht Meter verbreitert wurde“, sagt er. Zudem behauptet er, dass für die Verbreiterung Aushubmaterial vom damaligen Bau des Fernwärme-Heizwerks verwendet worden sei und Asphalt und Steine auch in seinem Wald abgeladen worden sein sollen.

Pöll hat sich rechtliche Hilfe mittels Volksanwalt geholt. „Der Weg ist zwar bewilligt, aber illegal erweitert worden“, sagt Volksanwalt Kristof Widhalm. „Der Weginteressentschaft als dessen Eigentümer fehlte der gesetzliche Rahmen“, erläutert er weiter. Jahrzehntelang habe es weder einen Obmann noch Jahreshauptversammlungen gegeben. Nach Einwirken der Volksanwaltschaft wurde 2013 ein neuer Obmann gewählt und im Herbst 2016 von zwölf der 16 Mitglieder der einstimmige nachträgliche Beschluss gefällt, den Weg zu verbreitern.

„Es gab aber einen Fehler bei der Ladung zur besagten Vollversammlung. Denn Hans-Peter Pöll wurde nicht geladen“, sagt Volksanwalt Widhalm. Wurde er doch, aber nicht per Einschreiben, heißt es seitens der Interessentschaft. Ob Ladung und Beschluss rechtmäßig waren, wird derzeit mit der Agrarbehörde abgeklärt. Sie ist zudem wegen der nachträglichen forstrechtlichen Bewilligung, die Bezirkshauptmannschaft Schwaz wegen der fehlenden naturschutzrechtlichen Bewilligung mit dem Fall beschäftigt. Die beiden Behörden können die Wegverbreiterung nachträglich legalisieren und einen Rückbau verhindern. „Wir machen nach der Schneeschmelze Schürfungen, um festzustellen, ob das verarbeitete Material passt“, erklärt Benjamin Hotter von der BH Schwaz. „Seitens der Hochalmlifte Christlum, die als Wegerhalter die Verbreiterung durchführten, wird versichert, dass nur sauberes Material verarbeitet wurde“, sagt Hotter. Von der Bergbahn wird dies bekräftigt. Nach einem schweren Rodel­unfall habe man durch eine teilweise Wegverbreiterung auf maximal sechs (und nicht acht) Meter für mehr Sicherheit sorgen wollen, heißt es aus der Chefetage weiter.

„Alles ist rechtens, nichts ist illegal“, behauptet eine weitere Führungskraft, die nicht namentlich genannt werden will. Herr Pöll sei leider kein einfacher Zeitgenosse. So habe etwa die Langlaufloipe verlegt werden müssen, weil mit Pöll keine Einigkeit erzielt werden konnte, wie TVB-GF Martin Tschoner bestätigt.

Laut den Hochalmliften Christlum gibt es einen Vertrag mit der Weginteressentschaft aus dem Jahr 1972, der der Bergbahn die Wegverbreiterung auf sechs Meter gestattet. Er sei gültig und von Pölls Großvater unterzeichnet worden. „Wie breit der Weg wirklich ist, muss festgestellt werden. Fest steht, dass es ein behördliches Bewilligungsverfahren braucht. Und das wird ja jetzt erst nachgeholt“, stellt Volksanwalt Widhalm klar. Dass es die Bescheide brauche, obwohl kein Baum gefällt worden sei, habe man leider nicht gewusst, beteuern die Bergbahnvertreter.