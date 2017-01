Von Wolfgang Otter

Wörgl – Der Faschingssamstag war lange für die Stadtfeuerwehr Wörgl reserviert. An diesem Tag wurde der Feuerwehrball veranstaltet. Eine Ballnacht mit Tradition. Zugleich war er einer der letzten klassischen, großen Bälle in der Stadt, nachdem die Maturaklassen der Bundesschulen an andere Orte ausgewichen sind. Aber heuer fällt sogar der Feuerwehrball in Wörgl aus. Dies teilte FF-Kommandant Armin Ungericht mit. Es sei nicht gelungen, einen Gastronomen aufzutreiben, der das Catering übernimmt, wie Ungericht der Tiroler Tageszeitung mitteilt.

Bereits im Vorjahr hing die Abhaltung des Balls an einem seidenen Faden, wie Ungericht weitererzählt. Kurzfristig war der Gastronom abgesprungen, die Feuerwehrmänner bewirteten daher die rund 600 Gäste selbst. Fazit: Der Aufwand sei nicht dafürgestanden. „Es gibt nämlich keine Infrastruktur mehr“, begründet er. Man müsse praktisch jeden Becher an den Ballort liefern. Da der Verkauf der Karten bzw. die dabei gesammelten Spenden eine ganz wichtige Einnahmequelle für die Kameradschaftskasse sind, werden Feuerwehrmänner auch heuer wieder unterwegs sein, aber nur noch Spenden sammeln. Wie es in Sachen Feuerwehrball in der Zukunft weitergeht, kann Ungericht derzeit noch nicht sagen.

Für Wörgls Kulturreferentin Gabi Madersbacher ist dies eine Entwicklung der Zeit, wie sie meint. Bälle seien nicht mehr in, ein Überbleibsel der Siebziger- und Achtzigerjahre. Lokalitäten stünden in Wörgl aber ausreichend zur Verfügung, es ginge darum, mit modernen Ideen die Veranstaltung für junge Besucher interessant zu machen oder eine kleinere Veranstaltung abzuhalten, wie dies etwa die Kameradschaft bei ihrem Ball mache.

Dass es zusehends weniger Feuerwehrbälle im Bezirk gibt, bestätigt auch Bezirkskommandant Hannes Mayr. Dies hänge meist mit schwindenden Besucherzahlen zusammen. Anders in Langkampfen: Da gebe es laut Mayr sogar zwei Bälle.