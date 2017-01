Innsbruck, Salzburg – Einen für die katholische Kirche erfreulichen Trend weist die Kirchenaustritts-Statistik des abgelaufenen Jahres aus. In der Diözese Innsbruck sind vergangenes Jahr 3379 Menschen aus der Kirche ausgetreten, was einem Rückgang gegenüber dem Vorjahr um 3,24 Prozent entspricht. Gleichzeitig ist die Zahl der Wiedereintritte mit 382 Personen um 8,22 Prozent im Vergleich zu 2015 gestiegen.

„Die jährliche Zunahme an Wiedereintritten ist erfreulich“, erklärt dazu Seelsorgeamtsleiterin Elisabeth Rathgeb. „2016 ist mit 382 Wiedereintritten ein neuer Höchststand erreicht. Zwar machen die Wiedereintritte die Austritte nicht wett, aber es zeigt sich ein erfreulicher Trend, dass auch eine Rückkehr in die Kirche immer öfter in Betracht gezogen wird.“

Auffallend bei den Reversionen sei die Altersstruktur: Nahezu zwei Drittel der Menschen, die wieder in die Kirche eintreten, sind zwischen 21 und 40 Jahre alt. Innsbrucks Diözesanadministrator Jakob Bürgler weist bei dieser Gelegenheit auf das neue Angebot eines zusätzlichen Ansprechpartners für Ausgetretene hin.

Der langjährige Diözesan-Jungschar- und Jugendseelsorger Wolfgang Meixner, nun Pfarrer im Seelsorgeraum Jenbach-Münster-Wiesing, steht ab sofort Ausgetretenen für Gespräche zur Verfügung. „In Zeiten, die verunsichern oder ängstigen, spüren wir besonders deutlich, wie wichtig Werte, Grundsätze und Strukturen sind, die dem einzelnen Menschen Orientierung und Sicherheit geben“, sagt Diözesanadministrator Bürgler. „Eine christliche Prägung des Landes lässt sich nur durch ein stärkeres Praktizieren erreichen.

Wir laden als römisch-katholische Kirche alle Menschen ein, sich bei uns einzubringen und mit ihren Gedanken, Ideen und Fähigkeiten den Weg der Kirche mitzugestalten. Jede und jeder ist uns wichtig. Ich danke allen, die ihren finanziellen und persönlichen Beitrag leisten und damit der Kirche in unserem Land helfen, für die Menschen und ihre Anliegen da zu sein“, so Bürgler.

Weniger erfreulich als in Innsbruck sehen die Daten im Tiroler Teil der Erzdiözese Salzburg aus: Die Zahl der Austritte stieg von 1223 (2015) um 49 auf 1272 an, die Zahl der Eintritte ging von 115 im Vorjahr auf 77 zurück. In Summe sind damit in Tirol im vergangenen Jahr 4651 Menschen aus der Kirche ausgetreten. Insgesamt leben in Tirol 515.821 Katholiken. Das bedeutet ein Minus von 0,9 Prozent im Vergleich zum Jahr 2015 (519.413 Katholiken).

In Österreich ist die Zahl der Kirchenaustritte im vergangenen Jahr leicht gesunken. 54.886 Personen verließen 2016 die römisch-katholische Kirche, 2015 waren es 56.599. Der Rückgang beträgt somit 3,03 Prozent. Mit Stichtag 31. Dezember 2016 gab es in Österreich 5,16 Millionen Katholiken (2015: 5,21 Mio.).

Leicht gestiegen ist hingegen die Zahl der in Österreich wirkenden Priester und Ordensleute. Das besagt die offizielle Kirchenstatistik für das Jahr 2015, die am Dienstag neben den vorläufigen Zahlen für das vergangene Jahr veröffentlicht wurde: So waren es 2015 insgesamt 3944 Priester, 2014 hingegen 3898.

Allerdings ist die Zahl der Messbesucher für diesen Zeitraum wie jedes Jahr weiter zurückgegangen. Die aktuelle Gesamtzahl der Priester setzt sich aus 2013 Diözesanpriestern, 391 ausländischen Priestern und 1540 Ordenspriestern zusammen. Während die Zahl der Diözesanpriester damit leicht gesunken ist, ist die Zahl der ausländischen Priester und jene der Ordenspriester teils deutlich gestiegen.

Laut Kirchenstatistik für 2015 verzeichneten die katholischen Diözesen in Österreich leichte Steigerungen beim Kirchenbeitragsaufkommen und insgesamt ausgeglichene Bilanzen. Der Großteil der Einnahmen der Diözesen stammt aus dem Kirchenbeitrag: 2015 waren es über 445 Mio. Euro, im Jahr davor 435 Mio. Euro. (TT, APA, np)