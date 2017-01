Von Michael Domanig

Zirl – Jene 56 Zirler Kinder, die normalerweise den Kindergarten Schulgasse besuchen, bleiben vorerst weiter in Ausweichquartieren untergebracht. Wie berichtet, hatte Bürgermeister Thomas Öfner (Für Zirl) Mitte Dezember die temporäre Aussiedlung der drei Kindergartengruppen angeordnet, weil sich im Gebäude in der Schulgasse Risse in der Raumdecke aufgetan und später auch Verputz abgelöst hatte. Laut Sachverständigen soll eine frühere Sanierung der Decke unfachmännisch erfolgt sein. Eine konkrete Gefährdung der Kinder hat laut Öfner zu keinem Zeitpunkt bestanden.

Als Übergangslösung sind derzeit zwei Gruppen in – von der Pfarre zur Verfügung gestellten – Räumen des „FamBoZi“ (Familienboot Zirl) untergebracht, die dritte im Haus für Betreubares Wohnen. Wie lange das noch der Fall sein wird, lässt sich derzeit nicht sagen. Denn es gelte „zwei Bereiche klar zu unterscheiden“, betont Öfner: zum einen die bauliche Sanierung der Verputzablösung, die so gut wie abgeschlossen sei. Zum anderen habe er in Zusammenhang mit hartnäckigen Gerüchten über etwaige Schimmelbildung im Kindergartengebäude eine weitere umfangreiche Prüfung beauftragt, die diese Woche stattfindet. Die Eltern – die von Öfner am Montag informiert wurden – und Betreuerinnen „sollen zu 100 Prozent sicher sein, dass die Kinder dort ohne jede Gesundheitsgefährdung untergebracht sind“, stellt Öfner klar. „Ich gehe davon aus, dass das so ist, es soll es mir aber wert sein, das Ganze noch einmal zu prüfen.“

Bevor die Ergebnisse vorlägen, werde es keine Rückübersiedlung der Kinder geben, so Öfner. Pfarrer Gabriel Thomalla habe bereits zugesagt, dass die Kinder auch noch länger in den Ersatz­räumen bleiben können.