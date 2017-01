Von Helmut Wenzel

Landeck – Sie hat sich im Tiroler Oberland ebenso einen Namen gemacht wie in der internationalen Blasmusikszene – die Stadtmusikkapelle Landeck. Bei der Jahreshauptversammlung auf Schloss Landeck konnten Obmann Peter Vöhl und Kapellmeister Helmut Schmid abermals einen beachtlichen Leistungsnachweis vorlegen.

„Man kann sich auf die Stadtmusikkapelle Landeck verlassen, wenn es um etwas geht.“ So brachte Schmid das Vereinsjahr 2016 auf den Punkt. Höhepunkt und zugleich größter internationaler Erfolg war demnach der Sieg beim Wertungsspiel im Rahmen des Blasmusikfestivals in Prag. Die „Landecker Musi“ eroberte 93 Punkte in der höchsten Stufe und durfte das goldene Band mit nach Hause nehmen. Keine andere Kapelle aus sieben Nationen konnte den Landeckern das Wasser reichen. Schmid erinnerte auch an den Sieg in Valencia im Jahr 2010.

Aufhorchen ließ die Amateurkapelle zuletzt – wie seit 15 Jahren – mit dem „Music Project“. Diesmal war die WM-Halle in St. Anton ebenso ausverkauft wie der Land­ecker Stadtsaal. Hervorragendes Echo habe man zudem bei den Innsbrucker Promenadenkonzerten 2016 in der Hofburg geerntet.

Das Konzertjahr 2017 lässt weitere Schmankerln erwarten. Den ersten Auftritt hat Obmann Vöhl für Samstag, 18. März, in der Stadtpfarrkirche angekündigt: „Wir spielen die Schützenmesse des Tiroler Komponisten Anton Erich Kratz.“ Fixpunkt auf dem Terminkalender ist das Konzert „Primavera“ – diesmal am 8. April im Stadtsaal. Die Besucher des Landecker Stadtfests am 24. Juni dürfen sich ebenfalls auf Schwingungen der „Schmid-Truppe“ freuen.

Den besten Beweis für erfolgreiche Landecker Nachwuchsarbeit liefert der 14-jährige Schlagwerker Jeremias Zöhrer aus Fließ. Er eroberte das Jungmusiker-Leistungsabzeichen in Gold bzw. mit ausgezeichnetem Erfolg.

Florian Geiger, Obmann des Bezirksblasmusikverbandes, beschrieb die „Landecker“ so: „Sie ist der musikalische Motor und Trendsetter. Andere schauen, was sie von dieser Kapelle lernen können.“