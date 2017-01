Landeck, Zams –Der Riefenlift in Zams, ein Übungslift der Venet Bergbahnen AG, hat zu Wochenbeginn für Facebook-Aufregung gesorgt – weil die Aufstiegshilfe trotz bester Schneelage stillstand. Die Bergbahnen hatten wöchentlich zwei „Ruhetage“ für den kleinen Lift vorgesehen. Das Venet-Marketing erklärte zunächst, die Mitarbeiter hätten eben auch ihre freien Tage. Da ging der „Shitstorm“ auf Facebook so richtig los, mit heftiger Beschimpfung: „Alles lächerliche Argumente, Frechheit, eine Schande.“

Am Dienstag um 12.57 Uhr lenkten die Bergbahnen mit einer Facebook-Mitteilung ein. „Hallo, wir haben auf euer Anliegen reagiert und den Riefenlift ab heute täglich von 13 bis 16 Uhr in Betrieb, an Sonn- und Feiertagen von 11 bis 16 Uhr“, hieß es. „Zudem gibt es Nachtskilauf am Freitag von 18 bis 21 Uhr.“

Venet-Vorstand Peter Vöhl erläuterte am Mittwoch: „Die betriebsfreien Tage waren aus Kostengründen vorgesehen. Bis vor wenigen Tagen gab es dort nur ein kleines weißes Band aus Kunstschnee, das kaum jemand genutzt hat. Es freut uns, dass wir jetzt allen Venet-Fans hervorragende Pisten bieten können.“ (hwe)