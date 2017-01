Von Helmut Wenzel

St. Anton, Pettneu, Flirsch, Strengen – „Die Kapazitäten in unserer Anlage sind ausgereizt, wir werden mit ständig steigenden Belastungen konfrontiert.“ So bringt der neue Geschäftsführer der Verbandskläranlage Oberes Stanzertal, Norbert Pfeifer, die unbefriedigende Situation auf den Punkt. „In der Hochsaison mussten wir wiederholt Überschreitungen von diversen Grenzwerten feststellen. Da gibt es nur eine Schlussfolgerung: Die Anlage muss erweitert werden.“

Vor diesem Hintergrund hat der Abwasserverband mit Obmann BM Helmut Mall ein dickes Investitionspaket geschnürt und kürzlich abgesegnet. Östlich der Kläranlage in Flirsch sollen zwei Nachklärbecken errichtet werden, in Summe 1600 Kubikmeter groß. Zudem soll ein Brauchwassertiefbrunnen gebaut und ein neuer Grobrechner installiert werden. „Auch die personellen Kapazitäten müssen angepasst werden“, hob Pfeifer hervor.

Geplant ist zudem der Bau mehrerer Regenüberlaufbecken, die laut Pfeifer eine wichtige Funktion erfüllen: „Diese Becken wirken bei starkem Regen den schwallartigen Belastungen im Bereich des Klärwerks entgegen.“

Das Projekt soll noch im Jänner zur behördlichen Genehmigung eingereicht werden. Die Betreiber hoffen auf einen Baubeginn im Mai 2017. Die bautechnische Fertigstellung wird im Herbst angestrebt, komplett abgeschlossen sollen die Arbeiten im Frühjahr 2018 sein.

Die vier Verbandsgemeinden St. Anton, Pettneu, Flirsch und Strengen zählen in Summe 6100 Einwohner. In der touristischen Zwischensaison heißt das „Normalbetrieb“ für die Klärwärter. In der Hochsaison, wenn auch rund 11.000 Gästebetten gefüllt sind, steigen die Belastungen rasant. „Aber auch Starkregen in der Hauptsaison und Wärmeeinbrüche im Winter sind problematisch“, weiß der Geschäftsführer. „Es kommt zu massiven Schmutzwasserfrachten.“ Übrigens: 1990 hat der Verband 73 Mio. Schilling (5,3 Mio. Euro) in den Bau der Kläranlage investiert.