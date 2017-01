Ellmau – Als Hans-Joachim Strickrodt im Jahre 1944 den Wilden Kaiser auf der Durchreise erstmals erblickte, war er sofort von dessen majestätischem Anblick angetan. Er erkannte seine verkehrsgünstige Lage und sein Potenzial für den Tourismus. Kaum zehn Jahre später hatte sich der Hannoveraner unter Beteiligung des Axel-Springer-Verlags mit Hummel-Reisen selbstständig gemacht. Dieses Unternehmen war eines der drei größten Reisebüros Deutschlands und Vorläufer der später gegründeten TUI.

Bis 1953 war Ellmau abenteuerlustigen Individualisten vorbehalten, was sich mit Strickrodts „Reisen für Jedermann“ schlagartig änderte: Im ersten Sommer reisten bereits 5000 deutsche Gäste mit eigens organisierten Sonderzügen oder Bussen ins damals noch sehr beschauliche Ellmau. Nach nur fünf Jahren hatte sich die Anzahl der Ellmauer Gästebetten mehr als verzehnfacht und es wurden bereits 125.000 Sommernächtigungen gezählt, damals eine Sensation. In ganz Deutschland waren die Slogans „Gönn dir eine Hummelreise“ und „Ellmau, ein Urlaubstraum“ in aller Munde. Heute sind es 700.000 Übernachtungen pro Jahr und 70 Prozent der Gäste kommen immer noch aus Deutschland.

Strickrodt war auch ein Visionär, was die Entwicklung des Ortes Ellmau anbelangt. So war er an der Gründung der Bergbahn Ellmau beteiligt und baute das Hotel Bär im Zentrum Ellmaus auf. Hartnäckig setzte er sich mit Gleichgesinnten auch für den Bau eines Golfplatzes ein und war Gründungsmitglied des Golfclubs Wilder Kaiser. Damit legte er den Grundstein für den heute nicht mehr wegzudenkenden Ganz­jahrestourismus.

„Ich möchte mich bei den Ellmauern bedanken, ohne deren Flexibilität und Einsatz wäre dieser Erfolg nicht möglich gewesen“, sagt Hans-Joachim Strickrodt in aller Bescheidenheit. Er nennt besonders den Ellmauer Geor­g Niedermühlbichler und die Stanglwirtin Anna Hauser, „die beide mit viel Energie und Herzblut eine derart positive Entwicklung erst ermöglichten“.

Die Ellmauer streuen ihrem Ehrenringträger Rosen und werden ihn am Samstag groß feiern. „Ohne ihn wäre Ellmau heute nicht das, was es ist“, meint etwa TVB-Direktor Lukas Krösslhuber. Und auch BM Klaus Manzl würdigt Strickrodts Verdienste. (TT, wo)