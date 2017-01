Von Hubert Daum

Imst, Arzl i. P. – „Es ist das gesamte Hoamatle der alten Menschen mit allen persönlichen Requisiten, das wir heute von Arzl zurücksiedeln“, kommentierte Edgar Tangl, Leiter des städtischen Betagtenheimes am Imster Weinberg, gestern die Umzugsarbeiten. Vor über einem Jahr, als man mit den längst fälligen Umbau- und Erweiterungsarbeiten begann, war es nötig, 15 Bewohnern eine neue „Heimat“ bereitzustellen. Die Gemeinde Arzl stellte jenes Gebäude zur Verfügung, das damals für betreutes Wohnen umgebaut wurde. Gestern kehrten die Bewohner in ihr „Hoamatle“ nach Imst zurück.

Für sie war das Heim wohl kaum wiederzuerkennen: Der nördlich gelegene Parterretrakt wurde um ein Stockwerk höher, der übrige Altbestand präsentiert sich nach den umfangreichen Umbauten als Schmuckkästchen für die insgesamt 57 Bewohner, die nun allesamt in Einzelzimmern logieren dürfen. „Das ist heutzutage Standard“, führt Tangl aus, „auch die umfangreiche technische Nachrüstung war nötig, um ein modernes Heim zu werden.“ Beispielsweise zeige ein Sensorensystem dem Pflegepersonal an, wo sich die Bewohner gerade befinden. Eine Abgängigkeit einer Person mit anschließender Suche in allen Himmelsrichtungen werde es nicht mehr geben.

Für die Mitarbeiter war die „Filiale“ in Arzl zeitaufwändig: Die Mahlzeiten wurden dreimal täglich geliefert, über zehn Pflegekräfte waren abgestellt. Aufwändig war auch die gestrige Übersiedelung. Die Betten mussten gar mit dem Kran aus den Räumlichkeiten gehievt werden. Tangl: „Nun können wir wieder alle Energie auf ein Haus konzentrieren. Am ersten Februar werden die Räumlichkeiten im ursprünglichen Zustand zurückgegeben.“

Der Um- und Zubau um 4,6 Millionen Euro ermöglicht auch eine künftige Tagesbetreuung von drei Personen. Dies werde sich laut Tangl im ersten Quartal klären, dazu brauche man das Okay des Landes. Die frei gewordenen Räume in Arzl stünden nun laut BM Knabl nicht für „betreutes Wohnen“ zur Verfügung: „Es sind normale, kleine Wohnungen ohne Vor-Ort-Betreuung, die wir an bedürftige Gemeindebürger vergeben werden.“