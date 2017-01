Von Angela Dähling

Schwaz, Kaltenbach – 13-mal wurde die Kassenstelle für einen Psychiater in der Stadt Schwaz bereits ausgeschrieben. Und sechsmal jene für einen Allgemeinmediziner, seit Gerald Thoma mit 30. November 2015 in Pension ging. „Die Landarztstellen haben wir tirolweit jetzt ganz gut besetzen können, weil die Gemeinden mithalfen und attraktive Angebote machten“, sagt Günter Atzl, Direktor der Ärztekammer. „Aber in den Bezirksstädten ist die medizinische Versorgung der politischen Führung offenbar nicht so wichtig“, sagt Atzl weiter und nennt weitere Beispiele: In Kitzbühel suche man seit einer Ewigkeit nach einem Kinderarzt, in Kufstein fehle ein Haut- arzt mit Kassenvertrag.

Was den fehlenden Psychiater in Schwaz betrifft, gibt es zumindest eine teilweise Entwarnung. Es gibt jetzt einen weiteren in Kaltenbach, allerdings ohne Kassenvertrag. Er hat in der neuen Ordinationsgemeinschaft im MVZ Kaltenbach, das heute offiziell eröffnet wird, seinen Sitz. MVZ steht für „Medizin vorderes Zillertal“ und beherbergt weitere Wahlärzte – bis dato eine Gynäkologin und einen Neurologen sowie Allgemeinmediziner und TGKK-Vertragsarzt Christian Wimmer als Initiator der Ordinationsgemeinschaft.

Warum der Psychiater dort keinen Kassenvertrag wolle, obwohl die TGKK ihn anbieten würde? „Als Psychiater muss man sich Zeit nehmen können für Patienten. Da gehen sich sechs Patienten am Tag aus, alles andere wäre eher mit Medikamentenverschreibung denn mit ärztlicher Hilfe vergleichbar“, meint Wimmer. Als Psychiater mit Kassenvertrag brauche man aber um die 40 Patienten täglich, um finanziell über die Runden zu kommen, fügt Wimmer hinzu. „Er war schon schwer, einen Wahlarzt zu finden“, sagt er und auch Ärztekammer-Chef Atzl bestätigt, dass die psychiatrische Versorgung in ganz Tirol ein Problem sei.

Seitens der Tiroler Gebietskrankenkasse betont man indes, dass die Tiroler Psychiater im Österreichvergleich hinsichtlich der Honorare 2016 pro Fall im vorderen Drittel aller Bundesländer lagen. So liegen diese Fallwerte in Tirol rund 10 % über dem österreichischen Durchschnittswert.

„Wir haben uns gerade im Bereich der psychischen Gesundheit sehr engagiert“, sagt TGKK-Direktor Arno Melitopulos und verweist auf 125.500 Euro zusätzliche Kosten durch neue Leistungs- und Abrechnungspositionen für Psychiater. Melitopulos: „Von uns wurde eine deutliche Anhebung der Tarife für die psychotherapeutischen Leistungen von Psychiatern vorgeschlagen, was leider von der Ärztekammer – wahrscheinlich aufgrund verteilungspolitischer Interessen – abgelehnt wurde.“

Wimmers Vision ist es, in Kaltenbach ein peripheres medizinisches Versorgungszentrum zu installieren. Man suche derzeit noch einen Orthopäden und einen Hautarzt. Beim Amt der Tiroler Landesregierung ist für das Ambulatorium ein krankenanstaltenrechtliches Bewilligungsverfahren anhängig. Ob die Zusammenarbeit mit Primaren des Schwazer Krankenhauses in geplantem Ausmaß möglich sein wird, ist noch fraglich. „Wir sind aber um jeden zusätzlichen Versorger im ambulanten Bereich froh“, begrüßt Bezirkskrankenhaus-GF Margit Holzhammer das neue Angebot im Zillertal.