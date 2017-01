Innsbruck - Im Jahr 1929 wurde das Hallenbad an der Amraser Straße in Innsbruck fertiggestellt. 87 Jahre später erstrahlt das im Jugendstil errichtete und in den letzten neun Monaten generalsanierte Gebäude wieder in altem Glanz. Ab Freitag wird die denkmalgeschützte Badeanstalt wieder täglich für die Besucher zugänglich sein.

"Ich freue mich, dass dieses Juwel, eines der letzten erhaltenen Jugendstilbäder in Österreich, den Innsbruckern wieder zur Verfügung steht", sagt Innsbrucks Bürgermeisterin Christine Oppitz-Plörer am Donnerstag. Für die Umbauten haben die Innsbrucker Kommunalbetriebe rund 3,5 Millionen Euro in die Hand genommen und, neben der Sanierung der 200 Besucher fassenden Schwimmhalle, vor allem den Wellness-Bereich erweitert.

Damit habe man den Kundenwunsch nach einem "qualitativ hochwertigen Saunaangebot für Innsbruck" umgesetzt, erklärt IVB-Vorstandsdirektor Helmuth Müller. Die 700 Quadratmeter große Saunalandschaft verfügt über drei verschiedene Saunen sowie eine Sole-Kristall-Dampfkammer. (TT.com)