Westendorf – Eine Gemeinde ist auf Trab: Zum 35. Mal veranstaltet der Westendorfer Trabrennverein am 15. Jänner das traditionelle Pferderennen auf Schnee. Ab 13.30 Uhr geht es mit den Rennen los – und zwar auf der Trabrennbahn direkt neben dem Campingplatz an der Bundesstraße. An die 100 Pferde kämpfen dabei um den Sieg.

Auf der Trabrennbahn werden in sechs Trabrennen, einem Trabreiten, einem Minitraben sowie einem Norikerfahren die Sieger in spannenden Rennen ermittelt. Auch kleine Besucher kommen beim Minitrab auf ihre Kosten: Kinder und jugendliche Nachwuchsfahrer agieren ganz im Stil der Großen. Für das leibliche Wohl am Rennplatz ist gesorgt. (TT)