Von Harald Angerer

Itter – Wer mit einem öffentlichen Verkehrsmittel von Itter nach Hopfgarten will, muss mit dem Bus nach Wörgl fahren und dann nach Hopfgarten. Eine direkte Busverbindung zwischen den beiden benachbarten Gemeinden gibt es nicht, dabei sind sie durch eine Straße verbunden. „Es gibt einen Schulbus und auch einen Skibus, aber keine öffentliche Busverbindung“, sagt Bürgermeister Josef Kahn. Dabei seien die Orte auch ansonsten sehr miteinander verbunden – wie zum Beispiel mit der Neuen Mittelschule, dem Arzt und auch der Apotheke. „Wir haben einfach viele Überschneidungen, da wäre ein Bus sehr hilfreich. Wir hören immer die Jubelmeldungen, dass die Öffis so gut angenommen werden, doch bei uns gibt es nicht einmal einen Bus“, bedauert Kahn.

Bereits im Jahr 2014 hätte es Kontakt mit der für den öffentlichen Nahverkehr zuständigen LHStv. Ingrid Felipe gegeben – mit einem Konzept aus dem Söllandl, das auch eine Verbindung ins Brixental eingeplant hatte. „Damals wurden wir vertröstet, dass es zu der Zeit wichtigere Verbindungen gegeben hätte, doch seither haben wir nichts mehr gehört“, sagt Kahn.

Ihm ist klar, dass es in einem kleinen Ort wie Itter keinen öffentlichen Nahverkehr wie in einer Stadt geben könne, aber zumindest ein Angebot wäre sehr wichtig. „Auch bei uns merkt man immer mehr, dass die jungen Leute gerne zumindest auf eines der Autos im Haushalt verzichten würden. Aber wenn man nicht einmal in den wichtigsten Nachbarort kommt, ist das unmöglich“, schildert Kahn.

Die Verbindungsstraße sei durchaus bustauglich, das beweise der Schul- oder der Skibus. Hier gebe es im Winter auch eine Einigung, dass die Itterer den Bus auch ohne Liftkarte oder Skiausrüstung benützen können. „Aber das ist keine Lösung für die Zukunft“, sagt Kahn.

Auf Anfrage im Büro von LHStv. Felipe lässt sie den Verkehrsverbund Tirol antworten: „Itter ist sehr gut angeschlossen durch die Kraftfahrliniennummer 4060 (Wörgl – Söll – St. Johann) sowie durch den Regiobus Wörgl. Die Verbindung Richtung Brixental (Hopfgarten) ist nur im Gelegenheitsverkehr möglich. Auf der L 206 ist derzeit kein Linienverkehr mit ausreichend Haltestelleninfrastruktur möglich, jedoch gab es bereits Gespräche, um dies eventuell zu planen.“ Kahn jedenfalls will nun wieder aktiv werden, um die Sache voranzutreiben.