Hall in Tirol - Am Donnerstag gegen 18.20 Uhr erschütterte ein Erdbeben mit der Stärke 2,7 das Gebiet nördlich von Hall. Laut Meldungen aus der Bevölkerung wurde das Beben in Hall sowie in Innsbruck deutlich wahrgenommen, teilweise klirrten Gläser.

Schäden an Gebäuden sind derzeit keine bekannt und laut der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) auch nicht zu erwarten. Der Erdbebendienst ersuchte die Bevölkerung in der Region, das Wahrnehmungsformular auf der Homepage http://www.zamg.ac.at/bebenmeldung auszufüllen oder schriftliche Meldungen an den Österreichischen Erdbebendienst, Hohe Warte 38, 1190 Wien zu senden.

In Tirol hat es erst am Montag ein Erdbeben gegeben. Die Erdstöße nordwestlich von Telfs erreichten eine Magnitude von 1,7. (TT.com, APA)