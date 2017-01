Zirl – Altösterreichischer Hochadel und an die 250 Kaiserschützen hatten sich Samstagvormittag beim Schloss Martinsbühel in Zirl eingefunden, um die Umbenennung der Tiroler Landesschützen wegen ihrer Tapferkeit in Kaiserschützen durch Kaiser Karl I. vor 100 Jahren feierlich zu begehen. In der örtlichen Kapelle befinden sich auch heute noch Reliquien des letzten, seliggesprochenen Kurzzeit-Kaisers Österreichs. Nach der Gedenkmesse durch Alt-Erzbischof Alois Koth­gasser schritten Karl Habsburg-Lothringen und Landesrat Johannes Tratter die Ehrenformation ab. Der Festakt in Zirl war durch den Tiroler Bundesobmann des Kaiserschützenbundes 1921, Major Hans-Peter Gärtner, organisiert worden.

Karl Habsburg-Lothringen beleuchtete seinen Großvater Kaiser Karl in den wärmsten Farben: Ein sozialer Politiker, mutiger Soldat und ausgeprägter Familienmensch sei er gewesen. Der Kaiser­enkel warnte davor, dass wie damals, ein Jahrzehnt vor dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs, auch im heutigen Europa so mancher glauben möchte, dass ein Krieg undenkbar sei und deshalb die Heeresstärke reduziert werde: „Hier ist wichtig, dass die Geschichte zu kennen.“

LR Tratter, der den Kaiserschützen im Namen des Landes Tirol offiziell für ihre Pflege der Kultur dankte, stellte eine angebliche Weisheit in Frage: „Der Krieg ist nicht die Fortsetzung der Politik. Für mich ist Krieg immer das Versagen der Politik.“

Für kurzzeitige Erheiterung im Speisesaal der Standschützenkaserne Kranebitten, wohin die Reden wegen der winterlichen Verhältnisse verlegt worden waren, sorgte ein Dolmetscher. Beim vielen Hin und Her der Redner „dolmetschte“ er plötzlich vom Italienischen ins Italienische. (hm)