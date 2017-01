Von Matthias Reichle

Imst – „Es ist eine Generationenfrage“, erklärt Denis Dogan, Religionssprecher der alevitischen Glaubensgemeinschaft Imst. Nach dem Tod werden sehr viele österreichische Muslime in die Türkei überstellt. „Die älteren Leute wollen in die Heimat, dorthin, wo sie auf die Welt gekommen sind. Für die Jüngeren ist klar, dass sie hier begraben werden wollen“, erklärt Dogan. „Sie haben fast keinen Bezug zur Türkei.“

In Imst fand vor wenigen Tagen das erste muslimische Begräbnis überhaupt statt. Es handelte sich um einen jungen Mann, der sehr stark in die Imster Gemeinschaft integriert war. Das zeigte die Teilnahme an der Abschiedsfeier. Fast 800 Menschen waren dabei – nicht nur die alevitische Community, sondern auch Sunniten und viele Christen. Auch das Rote Kreuz gab ihm auf dem Imster Friedhof das letzte Geleit. „Es war bunt gemischt“, so Dogan.

„Die Mutter, der Stiefvater, der Bruder haben ihren Lebensmittelpunkt in Imst, da ist es naheliegend, dass auch er in Imst beerdigt wird“, betont Andrea Bubik-Schöpf, die der Familie beim Organisieren behilflich war. Es sei undenkbar gewesen, dass er weit weg bestattet wird. „Er ist der Erste, der nun auch nach dem Tod in Imst daheim sein darf.“ Die Stadtgemeinde Imst war dem gegenüber wohlwollend aufgeschlossen, betont Bubik-Schöpf. Für sie war das Begräbnis auch ein Brückenschlag zwischen den muslimischen Glaubensrichtungen und den christlichen Imstern, wie sie betont. „Alle waren gleich traurig.“

Es sei ein positives Signal, dass das nun in Imst geklappt hat, betont Dogan. Im Sommer hatten die Imster Aleviten einen Antrag für einen eigenen muslimischen Begräbnisbereich an die Stadt gestellt. Auch weil man annimmt, dass in Zukunft mehr Muslime in Imst beerdigt werden wollen.

Es gebe aber auch Glaubensunterschiede im Islam, betont er. Unter den Aleviten sei es vielfach kein Problem, auf einem christlichen Friedhof bestattet zu werden. Andere Glaubensrichtungen stünden dem strenger gegenüber. „Am Friedhof wird der Platz knapp“, betont Bürgermeister Stefan Weirather. Im letzten Jahr wurden Urnengräber errichtet. „2017 sind wir dran, eine Friedhofs­erweiterung anzudenken.“ Man suche dazu Flächen. „Die müssen nicht unbedingt bei der Kirche sein.“ Bisher gibt es keine spezielle Fläche für Muslime. „Wir sind alle Imster. Wir gehören alle zusammen“, betont Weirather. Es sei inzwischen die fünfte Generation nicht christlicher Imster, darauf müsse man reagieren. Einen völlig separierten Friedhof findet er nicht gut, man werde aber schauen, dass man gemeinsam etwas zusammenbringe.