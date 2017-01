Grinzens – Der Start der betreuten Wohngemeinschaft für 21 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge am Johann-Jordan-Weg in Grinzens – mit dem ursprünglich schon Ende 2016, Anfang 2017 gerechnet wurde – verzögert sich noch. Martin Straganz, Bereichsleiter für Tirol und Vorarlberg beim Bildungsträger „ibis acam“, der die Unterkunft betreiben wird, erklärt den Grund: Man habe mit den für die Flüchtlingsbetreuung zuständigen Tiroler Sozialen Diensten (TSD) vereinbart, „dass wir uns zunächst auf Telfs konzentrieren und beweisen, dass wir es können“. In der Telfer Bahnhofstraße betreut „ibis acam“, wie berichtet, seit November ebenfalls 21 jugendliche Flüchtlinge rund um die Uhr. „Sobald dieser Beweis erbracht ist, werden wir mit den TSD besprechen, ob sie dasselbe Bild haben – nämlich, dass die Betreuung gut funktioniert“, so Straganz weiter. Diese Kontaktaufnahme werde schon in den nächsten Wochen erfolgen. „Wir gehen davon aus, dass wir die WG in Grinzens irgendwann im ersten Halbjahr 2017 eröffnen können.“ Am Gebäude seien zuvor noch Adaptionen – etwa bei Wänden und Sanitäranlagen – nötig.

Wegen der zeitlichen Verschiebung habe sich auch der vom Gemeinderat beschlossene Ausschuss, der sich mit dem Flüchtlingsprojekt beschäftigen soll, bisher noch nicht formiert, ergänzt Bürgermeister Anton Bucher. (md)